台灣詐騙集團在西班牙利用電信網路詐騙大陸人，遭大陸及西班牙警方聯手查獲，引渡至大陸受審。46位台灣人被依詐騙罪判刑，其中最重13年、最輕4年6月，並處罰金，台灣媒體嘆曰：｢還是台灣好，頂多關3年！｣

是的！類似此等詐騙案，台灣法官大都判刑3年以下，3年以上的件數少之又少，難怪台灣人在海外做案被逮，一聽說送大陸都嚇得皮皮剉。

台灣法官認為，被告大多是擔任車手與機房的低階而非主謀，在量刑時通常給予輕判。烏龍法官就跟｢助日代表｣一樣，總是站在犯錯者的一方講話，有沒有替受害者想過？為了籌組金額，有的傾家蕩產、有的燒炭自殺，這些，法官大人您瞧見了嗎？

是不是因為台灣人詐騙的對象是大陸人，所以台灣法官判處較輕？若真如此的話，台灣不配跟在美國後面高呼人權，因為人權的普世價值被糟蹋殆盡。

詐欺犯的行為，是把自己的快樂建築在別人的痛苦上，其心尤為歹毒，輕判不足以警惕，｢還是台灣好｣，那詐欺案將永無休止。

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