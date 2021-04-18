17日自由時報獨家報導，我漁民15日在向來俗稱「台灣淺堆傳統漁場」的澎湖七美西南40海里處，發現解放軍海軍護衛艦荊州號。據傳該艦4日也曾從海峽中線以西，由北向南高速通過台海巡航。對此，我海軍表示，一切都在掌握之中，啟動聯合監偵作為。輿論更關注國軍未來是否能將海軍納入國防部即時軍事動態？

首先，經查解放軍荊州號/532護衛艦，係隸屬於中國大陸東部戰區海軍所屬駐浙江舟山驅逐艦第3支隊054型護衛艦。與4月3日在長江口以東海域跟監美國勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（DDG 113）經台灣、巴士海峽，12日抵我蘭嶼東南海域的052C型驅逐艦濟南號/152，同屬東部戰區海軍。然此次，解放軍荊州號護衛艦位於我澎湖七美西南海域巡弋，不排除與近日解放軍在廣東汕頭以東海域進行實彈射擊訓練有關。

其次，檢視前國防部長嚴德發，近兩年下部隊視察與督導時，指示「國軍官兵以積極地聯合情監偵作為，在『聽得到、看得見、能指揮』的原則下，發揮早期預警、即時傳遞功效，進而確實提供三軍部隊應變處置」。在我現階段「全民國防」的推動下，也可向對手學習，考量將漁民、商貨船等民間海上載具等納入情資傳遞的一隅，達到「佈線廣、無死角」，達成軍、民守護國家安全的重要職責。

國防部去年9月13日記者會，曾有空軍官員表示，「除非有特殊狀況，否則依例不公布」解放軍戰機活動。但殊不知，過幾天國防部復於17日在全球資訊網的「國防消息」欄位底下開設「即時軍事動態」專區，主動以圖文公布共機飛行路線及我空軍應處方式等，提供國內、外媒體及國人得以了解台灣周邊軍事動態。這方面，行政院長蘇貞昌，也曾特別讚賞。

最後，去年各大媒體報導，我國防部此舉與日本防衛省統合幕僚監部相同，均在官網設置專區，且格式、圖片呈現形式都一樣。然經過7個多月，這部分仍缺少解放軍海上的動態。其實，我國防部可以再參考日本防衛省統合幕僚監部的做法，適時的讓巴士海峽與宮古海峽的解放軍機艦動態連貫起來，提高這即時軍事動態設立的意義與目的。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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