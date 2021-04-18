相隔52年，美日領導人峰會的《聯合聲明》再提台灣，美國總統拜登與日本首相菅義偉共同強調「台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題」，東亞戰略情勢將更複雜。

中美之間越來越接近「修昔底德陷阱」的劇情，新興強權實力一旦接近現有霸主，雙方必然產生角力，決定相互的權力位階。中美對抗是現在進行式，但雙方顯然都在努力，避免把「角力」提升到戰爭的程度。

和平是東亞共同利益

「多邊」、「結盟」是拜登與川普最大的不同。對中國大陸來說，拜登是個更棘手，但也是更好的對手，因為拜登做的每一個行為，都是為了極大化美國的國家利益，這代表他是「可預測」的，不會做出沒有意義的碰撞。

以台灣議題為例，雖然拜登運用多邊體系強化了對台灣的安全保證，但也嚴守美國的「一中政策」，注意到官方與非官方的界線，這表示拜登尊重中國的核心利益，要與中國激烈競爭，而不是全面衝突。

東升西降、美中對抗，不是一個問題，而是一個狀態。民進黨認為美中對抗對台有利，忽略了中國從美國的「夥伴」晉升成「對手」的根本原因，正是中國逐漸逼近美國，而不是變弱了，這對民進黨與獨派來說，並不是好消息。

當然，美國會嘗試壓制大陸，就像美國曾經嘗試壓制英國、壓制蘇聯、壓制日本，最後雙方關係會回到一個平衡點，承認彼此的強權地位。

有評論者說，「中美必將一戰，最可能的戰場就是台灣」，言外之意是大陸必將武統台灣。如果北京想動武，應該是要不動聲色，鬆懈台美心防，一舉造成既定事實；怎麼會是疾言厲色，深怕台灣越過台獨紅線？

可見，不但台灣要和平，中國大陸也要和平。「和平」符合東亞所有成員的利益，而破壞和平的主張將是「麻煩製造者」，這是民進黨跟獨派人士要銘記在心的。

民進黨察覺到，只要不越過台獨紅線，就能暫時確保和平，於是「仇中擺中間，台獨放兩邊」，完全站到美國這一邊。那麼，國民黨呢？國民黨主席江啟臣不反中，知道等距關係符合台灣最大利益，不能安全放在美國一個籃子裡。中共把台灣視為核心利益，失去台灣就等於是失去執政的正當性，而美國充其量把台灣當作「夥伴」，兩者之差別，不可以道里計。

仇中擺中間 台獨放兩邊

今天台灣對美國有價值，台美友好；明天台灣變成一個麻煩，也很可能會被未來的美國總統講出川普拋棄庫德族的名言：「讓他們打自己要打的仗，讓他們自己打。」但江啟臣依然不願在兩岸論述上表態，似乎已經假定台灣內部就是「親美反中」，表態等同政治自殺，保送民進黨的勝選。

政治人物不要低估人民的智慧，台灣人民當然知道美國的軍事保證不可靠，當然知道東升西降，也當然感受得到大陸不想打台灣。

今天台灣的仇中氛圍大部分是來自於「奇檬子」的不滿。台灣人長期感受到大陸的文攻武嚇，在國際社會遭受打壓，自然形成對北京當局的不信任與敵意，這個情緒上的結，需要負責任的兩岸政治人物各自來解開。

台灣看到北京文攻武嚇的同時，也應該看到北京是不希望台灣越過紅線而引發戰端；看到「和平統一」中的「統一」，也應該看到「和平」，「和平」表示需經過台灣人民的同意，符合民主自由的原則。深一步思考可以發現，表面的敵意背後其實是避免戰爭的意涵。

北京也應該認知，中共是在中華民國政府領導下參與對日抗戰，抗戰勝利後台灣歸還中華民國，並選出國大代表參加1946年制憲國民大會，而中共曾參加當年1月的制憲政治協商會議，卻在1949年背叛中華民國。即使中共因內戰勝利而取得代表「中國」的國際地位，卻未取得在台灣的中華民國代表權；否定中華民國的存在，就斬斷了台灣與「中國」的連結。

因此，與其強調「台灣是中國的一部分」，不如更中性地敘述「中國也是台灣的」，兩岸都是中國的股東，共同擁有中國。統一不是回歸，雙方平等，沒有誰統誰的問題。在開放的態度下處理好對台關係，對大陸2035年達到中等富裕國家的目標有利，對兩岸心靈契合走向融一有利，對東亞國家也有利。