比特幣與乙太幣行情屢創新高，上沖下洗的價格，讓主流世界的投資人都看矇了眼。畢竟美國首大加密貨幣交易所Coinbase順利掛牌，加上麻省理工學院區塊鏈專家詹思勒（Gary Gensler）將出任美國證券交易委員會（SEC）主席，消息面的種種利多，都讓加密貨幣世界持續火熱。

只不過，傳言美國財政部將起訴多家金融機構，可能涉嫌使用加密貨幣洗錢，這讓比特幣於18日上午，在15分鐘內大跌8000美元！看得出來，各國政策開放與否與監管手腕成了區塊鏈與加密貨幣產業發展的兩面刃。

大陸從2017年9月4日嚴禁民間「發幣」以來，歷經兩年的沉潛，等到了2019年10月24日，大陸國家主席習近平對於「上鏈」應用的大開綠燈，如今又過了1年多，市場秩序確實逐漸建立。尤其人民銀行正在實驗發行的數位人民幣（CBDC），已經在蘇州、深圳、成都、雄安新區陸續上路，加上持續整改螞蟻金服與支付寶的龐大金流體系，都看得出來北京政府正在下一盤很大的棋。

政府政策應當成為產業發展的關鍵競爭力，這是業界的普遍心聲。今年1月6日在我發起與主辦的第四屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會上，副總統賴清德到場致詞時強調，「有了人工智慧的區塊鏈，效益會更高；有了區塊鏈的人工智慧，不僅僅更安全還會更透明，因為每一筆數據都可以追蹤得到。」

台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，也在峰會上演講分享說，位於南港的「台北方舟」是國際級區塊鏈主題館，將在此打造區塊鏈技術服務驗證示範基地，「要讓台北市成為區塊鏈發展的重點城市，並且使台北成為具有國際競爭力的數位城市！」

副總統與首都市長同一天站出來掛保證，放眼全世界各國政府，這可是難得的好風向與吉兆。加上行政院已經依據《洗錢防制法》要求各大虛擬通貨交易平台，要在7月1日起徹底完善用戶認證與金流規範，都看得出來台灣真的準備好了。

台灣區塊鏈新創也確實不落人後。去年的去中心化金融（DeFi）浪潮，已有多組團隊站上國際舞台，今年的非同質化代幣（NFT）加密藝術趨勢，也吸引了新銳藝術家與畫廊積極參與，近期的台北新藝術博覽會就有大批NFT藝術品公開策展。

佳士得在2月底進行拍賣的《Everdays：The First 5000 Days》拼貼畫作，最終以6934萬美元成交，創下NFT有史以來的新高價。推特創辦人鐸西（Jack Dorsey），也將他在2006年發布的個人第一則貼文以NFT出售，競標價格超過290萬美元。

同樣由我發起與主辦，即將在5月26日舉辦的第五屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會，除了正在邀請金管會主委黃天牧與超過30位產官學研領袖親自到場外，就將針對DeFi與NFT兩大風口進行深入探討，並就純網銀與電子支付的成果廣為分享。

關鍵是，台灣科技業要賺到新錢！5年前，絕大多數人都沒聽過區塊鏈與比特幣，現在當非主流產業即將成為主流，台灣絕對不能落後。

我們也都知道，護國神山台積電是過去30多年勵精圖治的成果，未來30年呢？區塊鏈確實是現在進行式的明星產業，值得產官學研更多資源積極投入。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）