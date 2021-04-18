美國總統拜登在4月14日正式宣布，在今年911恐攻20周年前，美軍將全數撤出阿富汗，結束這場美國打了20年的史上最長戰爭。

美國前面幾位總統都想撤出阿富汗，但是何時撤、如何撤，往往讓他們猶豫再三。川普是最想撤出阿富汗的，他把美國發動阿富汗戰爭的目的，從小布希時代的幫助阿富汗建國，降到只要阿富汗新政府承諾不再包庇恐怖組織即可。去年2月也在杜哈和塔利班達成今年5月撤出阿富汗的協議，但是戰場情勢惡化，還是讓他在卸任前無法履行承諾。今年第1季，阿富汗的情勢更嚴峻，聯合國公布的數字是573人死亡、1210人受傷，比去年同比增加29%，但是拜登仍力排軍方異議，宣布撤軍。

宣布撤軍前，拜登跟阿富汗總統賈尼通了電話，表示仍將在外交上全力支持阿富汗。這明顯只是口惠，但賈尼又能如何？過去川普政府希望以撤軍給阿富汗壓力，希望包括塔利班在內的朝野勢力能夠達成權力分享的政治協議，美軍才放心撤出。也有分析指出，美國打算把反恐的任務「外包」給新的阿富汗政府。可是談判進程緩慢，IS的殘餘勢力又進來攪局，新冠疫情更雪上加霜，拖慢了整個撤軍時程。

如今拜登宣布了撤軍時間表，等於昭告阿富汗各派，不管談得如何，美軍都要走，既然都要走，塔利班就沒有在談判桌上讓步的必要了。塔利班不讓，阿富汗政府當然也不會退讓，最後就是戰爭持續，阿富汗變成另一個敘利亞。

美國走了以後，哪些國家可能介入？第一個是土耳其。阿富汗各派與周邊利害關係國的談判，就在土耳其舉行，叫「伊斯坦堡進程」。最新的伊斯坦堡進程會議在4月24日就要舉行。拜登上周三宣布撤軍之後，土耳其外長周四就和阿富汗外長通了電話，表達對阿富汗的支持。美國也鼓勵土耳其扮演調停的角色。

土耳其最近在外交上忽然有了很多槓桿。在阿富汗問題上，她希望能斡旋各派；在新疆問題上，中國力求獲得土耳其的支持，美國則希望土耳其能拒絕將疆獨分子引渡回中國，這讓土耳其有了兩邊要價的籌碼；在烏克蘭問題上，土烏關係密切，烏克蘭想買土耳其的無人機，土耳其也認為她跟俄國也說得上話，也可介入調停；在中東問題上，土耳其過去拿沙烏地異議記者哈紹吉在土耳其的沙國領事館遇害一事，對美、沙施加壓力，現在則跟沙烏地開始和解，讓美國鬆了一口氣。在這樣的情況下，西方還能就厄爾多安總統的專制獨裁對土耳其施壓嗎？

另一個會介入的就是大陸。塔利班表示在外軍撤出之前，不會參加伊斯坦堡進程。塔利班背後的支持者是巴基斯坦，巴基斯坦後面是中國。一些印度媒體甚至認為，若美日印澳四國對中國逼得太緊，中國也可能聯合尼泊爾、巴基斯坦、阿富汗，成立自己的喜馬拉雅四國集團以為抗衡。

其實中國大陸最怕的應該還是阿富汗的動亂外溢到新疆。尤其現在IS在阿富汗和塔利班搶地盤，幾股勢力打起來，難保新疆不會受到波及。中國大陸的《反恐法》允許部隊到境外反恐，指的就是跨過中阿邊界到瓦罕走廊設立據點。但是阿富汗向有「帝國墳場」之稱，中國大陸會輕易地涉入嗎？ 這都是美國撤軍後可以繼續觀察的後續發展。

（作者為東吳大學政治系教授）