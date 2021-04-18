美國總統拜登與日本首相菅義偉會談達成的聯合聲明，與外界預期基本一致，多處提到聯合因應中國挑戰，更時隔50年再次寫入台灣，表示「強調台海和平穩定的重要性，鼓勵兩岸問題和平解決」。對此蔡政府表達歡迎態度，北京預料將做出激烈而嚴正的回應。

美日從首腦、外交、軍事等各層面強調台海「和平穩定」，反而凸顯出台海愈不和平、愈不穩定的嚴酷現實。原因在於，此時美、日、包括蔡政府所主張的「和平穩定」，屬於「消極和平」而非「積極和平」。前者屬於低水準、不穩定、勉強而脆弱的非戰爭狀態，大部分是基於力量均勢下的微妙平衡；而後者是透過利益的共享、價值的共融、制度的建構，逐步形成一個去武裝化、永續的、高水準的和平狀態。

1949年至今的兩岸關係，大部分時間都處於「消極和平」狀態，但也不乏一些旨在促進「積極和平」的倡議或努力。如1990年代美方曾提出「台灣不獨、大陸不武」的中程協議，和後來兩岸不同人士提出的和平協議、軍事互信機制，都有助於台海從消極和平逐步轉向積極和平。

隨著2016年馬英九卸任，兩岸嘗試建構積極和平的努力戛然而止。蔡政府所期待的「和平穩定」，本質是把大陸視為對台灣生存與安全的最大威脅，加強台灣不對稱戰力，故只有進一步加深與美、日的安全連結才可確保台灣自身免於被武統。而大陸也重新把反獨置於優先，將台美政治和軍事關係的深化視為對自身「戰略機遇期」的重要風險來源。故在北京認知中，唯有不斷加強軍備，才能遏制台美觸碰紅線。

這樣就造成了一個兩岸雙方都高喊維護「和平穩定」，但台海情勢卻愈來愈危險的困局，以至於引起美、日、澳等國的嚴重關切。而這在北京看來更是對中國內政的干涉，想必未來台海情勢毫無樂觀空間。

不過，美日此次談及台海情勢時，相較之前雙方2+2會談，新增了一句「鼓勵兩岸問題和平解決」的表述。這句話的意義非同小可，等同於暗示美日仍奉行一中政策，因為在美方傳統對台政策論述架構中，都會提及「對兩岸之間自行以和平方式解決爭端持樂觀其成態度」。換言之，美日仍把台海界定為「兩岸的中國人自行可以處理解決」的事務，近期只是對北京的軍事動向升高了警惕和關切。

由此觀之，「積極和平」仍然是國際社會各方所期待的台海爭端解決的方向。其實早在民進黨首次執政時期，扁政府就曾提議兩岸軍事互信，2011年蔡英文以民進黨主席身分主持起草的《十年政綱》中，亦主張兩岸應「和而不同，和而求同」。但可惜的是，2016年至今，民進黨政府似乎再無提出建設性的新兩岸主張。

大陸高層多次提到「凡有一線和平希望都會做出百倍努力」，相信北京也不願看到台海兵戎相見或淪為大國鬥爭的犧牲品。若蔡政府能回到10年前「和而不同、和而求同」的兩岸主張，積極闡釋兩岸的「同」，源於憲法與《兩岸人民關係條例》的雙方關係之定位，台海追求積極和平的機會仍然存在。（作者為智庫研究員）