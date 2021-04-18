台鐵太魯閣號事故造成重大死傷，花蓮地檢署火速將禍首李義祥等7人起訴，檢察長俞秀端感嘆現行法律太輕，但是否修法是立法機關權責，檢察長語重心長，別忘了行政怠惰才是讓悲劇不斷上演的關鍵。

近年多起重大公安事故，如台南維冠金龍大樓倒塌案，造成115人死亡、104人受傷，法院最後認為建商和建築師等人偷工減料釀災，依業務過失致死最重判刑5年確定，另八仙塵爆案，主辦人呂忠吉也被判5年徒刑確定，法官當時就曾建議修法，對造成死傷重大的公安事件，另定較重法定刑。

只是，言者諄諄、聽者藐藐。被害家屬的聲音喚不醒執政者的重視，立法院2019年三讀通過修正刑法過失致死罪，將從事業務之人與非從業務之人，基於刑罰平等原則，刪除業務過失相關規定。當時立委蔣萬安曾提案將過失致死拉高到最高7年，但法務部僅同意提高普通過失的法定刑與業務過失一樣的5年，立法院應重新檢討2019年的決定。

尤其重大公安事件，往往背後隱藏官商勾結包庇不法，此次檢方短短2周將全案偵結起訴，雖揭露李義祥借牌標工程及設計監造商聯合大地幫忙造假監造報表等不法，但包括台鐵局及工程設計監造公司是否還有其他不法，花蓮地檢署稱會續行偵辦，卻不免有切割止血之虞。

修法重懲是條漫漫長路，追究政治責任可對執政者當頭棒喝。太魯閣號事故是意外也是人禍，交通部長林佳龍辭職下台，民進黨開始為他參選縣市長鋪路，顯然除「馬維拉」外，「今天公祭、明天忘記」也是民進黨執政的核心價值。