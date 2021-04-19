一千多年前《世界文化名城》「中國洛陽」的繁華風彩和建築文化竟在日本京都保存得那麼完整，令人驚嘆！

「洛陽」是華夏文明的主要發祥地。

「洛陽」自夏朝開始前後有十二個正統朝代在「洛陽」建都，因此被譽為「千年古都」。

日本的京都，以前叫洛陽，建築風格、城市布局，甚至連城市名字都和唐朝當時的「洛陽」一模一樣。不只是建築，一千多年前「河南洛陽城」的傳統文化，工藝，節慶，祭祀等等遺產，在日本京都如此被完整的保存下來，真是難能可貴！

「京都」是日本人心靈的故鄉，具有濃郁的日本風情，「京都」又是《中國化》極深的城市，許多地名，學校，店鋪，的名稱都有漢字「洛陽」這個字。

在日本京都能看到唐代宏偉壯麗宮闕樓閣的古建築，古寺名剎，古色古香的街道，完全是仿照唐代的「洛陽」。放眼望去，風景如詩如畫，還能領會大唐盛世的繁榮昌盛！。

中國千年古都「洛陽」，歷經連綿戰火和朝代的變遷，如今的「洛陽」已不復往日的繁華，唐朝的宮闕樓閣早已無影無踪！

禮失而求諸野，想要欣賞唐代的建築風格，那就到日本京都。想要學習唐風的建築設計，那就到日本拜師學藝（取經）吧！

日本的「洛陽」其實就是「京都」！

在明治維新之前，京都一直都是日本的首都。

如果你想見識真正的「日本」，那就去「京都」吧！

如果你想懷念唐朝的「洛陽」，那就去「京都」一趟吧！

如果你想神往穿越古今夢回大唐，可以到陝西西安探尋「唐朝盛世風華的燦爛文明」。

如果你想重溫「北宋時期昔日的繁華熱鬧」你可以到天下首府，威名馳譽的「河南開封」，那裡有「山寨版」的清明上河園區，描繪京城的風俗民情，透視汴梁的生活面貌，讓你感受一下畫家張擇端筆下，大宋都城的繁華的熙熙攘攘。

夜晚還可欣賞《大宋東京夢華》的華麗視覺饗宴，這些精彩演出兼顧故事性、歷史性和美感。

「清明上河園區」是一處依照北宋著名畫家張擇端《清明上河圖》的建築藍本，以中國北宋朝時期都城的設會生活、市井風情和城建格局為主題的大型歷史文化公園，景區內上至城樓拱橋，下至商舖雜役，特色食街，無不充滿其樂融融的繁榮景象！

走進園區，就像走入時光隧道，倘佯其中，會讓你有種穿越時空的錯覺！

（陳文棠/前新竹縣選舉委員會主任委員）