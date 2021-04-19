編者按：八一三淞滬會戰，是中華民國八年對日抗戰中首場大規模正規會戰，國軍主動向駐上海的日本海軍特別陸戰隊防區發動攻擊，揭開了二次大戰以前，在東亞地區所發生的一場空前的海陸空三棲大戰。 淞滬會戰被當時的西方媒體稱之為「德國戰爭」（The German War），此應指德國因素在國軍中所發生的影響，本書為德國軍事顧問團回國後，所撰寫之淞滬會戰全盤經過及其經驗教訓的正式報告。民國27年7月，希特勒為了維持三國軸心同盟的地位，決心放棄中華民國，下令在華協助中華民國國軍建軍備戰、並參與實際抗戰業務的德國軍事顧問團全員返國。他們在回到德國以後，奉德國陸軍總部之命，將在華的活動與使命，更重要的是淞滬會戰的全般過程，彙整各個人士的回憶與見聞，撰寫成本報告。 德國顧問介入淞滬國軍實質之指揮作戰事宜，非常之深。德國顧問在文中對於淞滬會戰的描述，更是遠超越國軍方面的官方記載，不但扼要詳實，其涉及層面之完整，觀察之敏銳與視角之獨特，絕非國軍當時將校之素質所能體察。因此本報告是一份相當珍貴之淞滬會戰戰史文獻，極富價值。

8月22、23日日軍登陸

8月23日清晨，日軍於瀏河至獅子林之間實施登陸，值此當下達到了紓解虹口與楊樹浦日軍緊迫壓力的目的，並使國軍在上海戰線的攻勢就其所在位置暫時停頓。中方指揮部將可資派遣的部隊，投入至上海以西及西北地區，以避免在楊樹浦作戰的部隊之後方地區及其交通線遭到威脅。

在長江下游一帶，國軍早在數年前即針對反登陸防禦推行了大量的措施，在江陰地區對長江的封鎖已經完成，而各砲臺也已於1937年上半年完成現代化，並由高射砲提供緊密的掩護。國軍在無錫－江陰線構築了強大的防禦設施，這些工事得以阻礙敵方企圖由陸上突破封鎖線的大規模軍事行動。在無錫－江陰國防線之前，為蘇州－常熟－福山要塞線，該線將做為無錫－江陰線的前推陣地，再往前推則是杭州至乍浦之浙江沿岸的海岸防務，以作為反登陸作戰之用。

日軍在廣正面上的登陸行動，受到夜間的屏障而獲得成功。日軍第3艦隊約30艘各式船艦，於午夜時分向微弱的岸防警戒兵力，實施集中之火力攻擊，以為登陸做準備。由於長江處於高水位，使得船上對岸上地形一覽無遺，日軍的若干船艦早在前夜即對著長江右岸上行至福山沿線之內陸地區，實施擾亂射擊。日軍登陸部隊約於03.00時分，搭乘小艇向岸上接近，此時岸上的防務被大量的探照燈強烈光束所照亮。在登陸實施的當下及其後，日軍海航兵力對著通往內陸的公路以及道路結點實施轟炸，以阻止預備部隊之迅速投入，或至少對其造成遲滯作用。8月23日破曉時分，已經登陸的日軍部隊，約達一個加強步兵旅的兵力，即往西南方向推進，其目標為將現所佔領的橋頭堡向外擴展，並攻佔重要的公路要點羅店。

國軍的反制措施

根據已收到的情報指出，日軍更多部隊正從海上輸送進入，而日軍松井大將（General Matsui）將於本日接掌指揮職，這份報告在8月23日送交上海部隊指揮部（張治中將軍），國軍於是了解到，日軍的登陸僅只是更大的作戰行動的序幕。日軍的首要目標，為迫使國軍停止對虹口與楊樹浦之日本海軍陸戰隊的攻擊，並切斷所有在上海作戰的國軍與後方之聯繫。指揮部向南京呈送報告，指稱做為防禦日軍登陸部隊的戰術預備隊並不充足，假如缺乏新銳部隊投入，則在楊樹浦當面作戰的部隊（第87師、獨立第20旅），就必須撤回。

中方指揮高層指派第18軍前往抵禦在瀏河與獅子林間登陸的日軍，該軍一部已經抵達上海，一部正在輸送之中，業已進抵長江至太湖一帶地區。該軍的投入，將使得在上海地區作戰的國軍戰鬥序列，擴充為集團軍層級。當前其劃分如下：

浦東集團軍：張發奎將軍

上海集團軍：張治中將軍

長江集團軍：羅卓英將軍（第18軍軍長）

羅卓英軍長迅速將其第18軍依照明確之目標，從蘇州開始進行部署，其概要如次：

第11師：自大場－南翔一帶，超越獅子林－羅店一線向北；

第67師：自嘉定－太倉一帶，主力過羅店向東北；

第14師：自嘉定一帶，超越羅店－瀏河一線向東；

第56師：一個旅過瀏河沿著長江向東南，另一個旅則警戒瀏河以上的長江沿岸；

第98師：以一個旅配屬第18軍，自獅子林以南一帶，以其右翼沿著長江岸，向西北部署。

上海集團軍接獲命令，全線停止於目前所進抵之陣地，並轉為防禦；所有非絕對必要的後勤設施、行李縱列，以及車輛等，均自大場－江灣地區撤出，往西後送。

第18軍最先頭部隊，在其前往接替後撤的海岸守備部隊途中，於8月23日正午，與登陸之日軍進行了首度的戰鬥接觸。8月23/24日夜間，國軍部隊成功的拒止了日軍的推進，現在日軍已經形成了一個幅寬6公里、縱深4公里，最前端往羅店推伸的半圓形橋頭堡；目前羅店尚在國軍手中。第11師之先頭位於寶山－羅店公路以北2公里之處，而第14師則位於羅店－瀏河公路以東2公里之處。（待續）