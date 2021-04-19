前言：

前文〈五之三〉刊出後，張憲義博士回應「中共方面是否掌握中科院與核研所的機密情資？」他說：「在《台灣前核武器計劃》一書中，提及：人們普遍認為，張博士在70年代並不是美國間諜，這意味著另有間諜可能在那期間為美國提供了台灣核武研發的情報。在代號稱為『歌劇組織』(Opera Organizations)的會議上，中國大陸和美國如何令人驚訝地參與有關台灣核活動情資有限的共享。」筆者在閱讀《台灣前核武器計劃》時，認為此書作者主要採用張憲義的個人經驗，然不表示其他觀點沒有可參考之處，因此將張憲義博士的回應如實刊出。另外，張憲義博士反應「關於錢積彭所長去職，最重要的原因是錢積彭所長已經得了腦腫瘤。」此事外界不甚清楚，是重要訊息。

在寫作與刊出張憲義事件回顧期間，筆者結識了中科院核研所前主任秘書、組長，在張憲義事件之後核研所編入原子能委員會（原委會），擔任處長的陳勝朗先生，以及原中科院核研所資深研究員，調到原委會擔任副處長的陳衛里博士。陳勝朗先生全程參與中科院核研所的創立一直到原委會退休，可以說是中華民國核武與核能研發工作中一位重要的貢獻者與見證人。陳衛里博士實際參與研發工作，對於技術過程與細節解釋甚明，是核武與核能的重要人才。陳勝朗先生註釋的美國中央情報局解密張憲義相關檔案近日陸續在〈史話〉上連載，同時他也為筆者的記述提出寶貴的補充與修正意見。其中一項是張憲義事件後核研所設施的銷毀，是當年（1988）六月份的事，中科院接到命令自行銷毀，再由美方代表國際原子能總署檢查，並不是美方派人銷毀，此事待筆者查明細節後向讀者報告。本年（2021）4月12日早上十時，筆者和陳勝朗先生與陳衛里博士兩位專家見面，輕鬆愉快地交換意見，筆者進一步了解到當年發生的許多事件以及他們參與的情形以及觀察到的實情。談話中途，原中科院二所的老同事朱先生夫婦來訪，談起當年發展飛彈的情形。我們談的話題內容豐富，其中一件事令筆者深刻感動，民國57年（1968）陳勝朗和同期準備去美國學習軍事科技的中科院13位同事，行前由國防部長蔣經國先生召見，鼓勵他們學習，說「培養軍事科技人才是我們國家的既定政策，不會受到任何困難而改變。」蔣經國講話時間很短，但這句話觸動了年輕陳勝朗的內心。當時他軍階上尉，一個月薪資才台幣250元。中科院院長唐君鉑將軍在他們出國前座談，提到同仁們出國，在努力學習之外，「有時會受到美國情報單位的人來接近，說只是交朋友，一個月可以給50美金，這個錢不能拿，否則一直下去，以後遲早要受到他們的運用。」（當時50美金換成台幣2000元，黑市更高，是他們在台灣薪水的十倍－筆者按）蔣經國和唐君鉑的講話有一個背景，在這之前，中科院派出美國短期受訓12個學員，受訓後集體「跳機」，也就是說全部逃逸無蹤，不回台灣了。中科院二所朱先生說，那時候，有一次，國家派出公費留學美國50個人，學成後只回來了27個人。筆者講這件事，是讓讀者回憶與了解，當年中華民國在非常貧弱的處境下，仍使用極為短少珍貴的外匯，送年輕人去美國學習科技，期待他們早日學成歸國，建設國家。而這些年輕人中卻不少早已打定主意，寧可護照失效，成為美國社會中的「黑戶」，也不願意回國。那時代的風氣如此，上一代在戰亂後，寄望自己的子女可以永遠地逃離有一天共產黨解放台灣時的夢魘。筆者不願評論這件事的道德意涵，但是相信蔣經國當年面對一批一批公費出國的學生與研究人員，不知道他們會不會回來，內心的期待與感傷是存在的。那時候，中共於民國53年（1964）、民國55年（1966）成功試爆原子彈和發射飛彈，美國準備拉攏中共，中華民國和台灣風雨飄搖，我們要依靠誰？除了政府和老百姓，只有期待一代一代的年輕人起來，支撐國家的發展，保護國家的安全。陳勝朗知道之前派出的一批學員全數逃逸，當他聽到經國先生簡短低沉的講話（奉化口音）時，感動異常，後來陳勝朗一生堅守崗位。陳勝朗先生現在已七旬多，他講述半個多世紀以前聽見經國先生的殷切期待時，仍然感受到當時內心的觸動，這也深深地感動了筆者。中華民國和台灣能夠有今天的安定繁榮，是無數的平凡人默默無言地努力造成的。

本文

以下資料摘自郝柏村的《八年參謀總長日記》，（天下遠見出版，2000年），筆者在每一條相關日記記載後，做出自己的意見。前文〈五之三〉，敘述至1984年9月30日。

1984年大事記（續）

10月10日，今日在慶祝會中，與清華大學校長毛高文見面，談中科院現在與清華大學的合作，給予教授們相當壓力，逼使教授們在合作計畫下按時交出成果。（台灣的大學與學術機構長期缺乏實務經驗，這個問題一直沒辦法徹底地解決，依法教授不得從事校外的經濟活動。筆者在美國留學時，看見美國大學鼓勵教授與業界與官方合作，得到的經費可以支持學校校務所需以及系所的研究計畫－筆者按）

11月3日，上午帶同劉曙晰見俞院長，談有關中沙核能合作。沒有一個國家能靠外國的科技專家來發展核子武器的，我們目前亦不可能發展核子武器。（郝柏村的看法並不完全，美國的原子彈並不是美國科學家單獨發展出來的，多數是結合流亡美國的歐洲物理學家的貢獻，所以國力佔主要因素－筆者按）

11月28日，香港《現代軍事》雜誌對天弓及安翔案做了相當詳盡的報導，證明我內部保密問題至為嚴重。今天下午集合中科院政戰幹部座談，做下列指示：激發研發人員良知與主動心、培養具有科技專長的政戰人員（政戰幹部如何激發研發人員良知？（此舉以筆者觀之，與中共要求黨員幹部強調黨性的方式無異，過去學術單位中的中共黨員幹部形同監視者，多數沒有足夠的知識水平，只會搞階級鬥爭。筆者首次看見郝柏村提到中科院的政戰部，中科院設置政戰部，可能與王昇有關。在郝柏村指示中，未見「保密防諜」要求，實則防制「美諜」非常困難－筆者按）

1985年大事記

1月12日，晨總統召見，由於劉宜良被殺案涉及情報局人員，經慎重考慮，決定將情報局汪希苓（局長）、胡儀敏（副局長）、陳虎門（第三處副處長）三員停職，交軍法偵辦。（此即江南案，影響極大，至今餘波尤存，全案部分史料近日由國史館編纂刊出三大冊，核心部分仍有許多不解之處。由於美台沒有引渡條例，破天荒地容許美國當地警方、聯邦調查局幹員來台偵訊並測謊情報局官員以及竹聯幫首陳啟禮、槍手吳敦等涉案人員。此案帶給蔣經國極大壓力，郝柏村日記中多處記載－筆者按）

1月15日，上午視察中科院四所及核研所。指示今後工作重點：一、核生化戰爭之防護研究。二、加強研究增進傳統武器的爆炸威力。三、研發各種飛彈推進劑。四、研究隱形塗料及材料。五、研發海上縱火劑之革命性制海武器。（郝柏村的講話中沒有提到核武發展，這不表示核研所的工作停止下來，只是不再浮出檯面。關於核生化戰爭之防護，筆者認為中共若以核生化武器攻擊台灣，以台灣都市人口密集以及山川河流遭受核污染，防護是不可能的－筆者按）

1月28日，接丁大衛元月十七日來信，重申今年秋後邀余訪美。（郝柏村訪美頻率偏高，當然事先得蔣經國同意。當時蔣經國的接班人尚不明顯，若以美國中情局的估計，郝柏村是主要人選之一，應無疑問－筆者按）

2月20日，下午五時總統在七海召見，談及今後應與李副總統時常談談。（這是筆者第一次見到蔣經國要郝柏村與李登輝多接近－筆者按）

2月27日，國科會主委陳履安來談，同步輻射器現在重新找丁肇中主持，其地點希望與核研所在一起，但余仍另有考慮，須與中科院商量。（行政院同步輻射研究中心籌建處於次年（1986）成立，地點選在新竹科學工業園區，1993啟用。筆者認為同步輻射器與核研所，是兩件不同性質的工作，陳誠的公子陳履安博士可能不清楚狀況－筆者按）

3月14日，今日赴九鵬視察天弓計畫南海演習，對靶機射擊時，由於靶機中途墜海，故射擊未能成功，余指示今日不必再射發第二發，應將靶機墜海及飛彈電流中斷原因查明後再試射。

3月22日，天弓飛彈南海演習全功能今日試飛，成功命中靶機，這是天弓計畫非常重要的一步。（天弓飛彈試飛失敗後一個禮拜即要求再度展示試飛，可見當時中科院的壓力之大，說明郝柏村雖然在日記中記載多所鼓勵，實則沒有嚴厲指責是不可能的，因為總統蔣經國非常關注此事－筆者按）

3月24日，下午見總統，報告天弓計畫南海演習成功的意義，考慮是否宜發布新聞。總統指示擬稿呈閱。政戰部主張發布新聞，對國內民心士氣將有助益，但國外尤其美方是否會造成負面影響亦稍有顧。總統指示余有空與李副總統談談。（當年江南案和十信案相繼爆發，使得蔣經國對於國家重要領導人的人品與判斷產生疑惑。由此看出一個國家縱然有飛彈、甚至核武，只要內政不修，都是沒有意義的。對於天弓飛彈試射成功之發布新聞，尚擔心美國方面有所意見，說明美台雙方已經缺乏互信。美中情局會安插線民在中科院一所，當然也會在二所安插線民。蔣經國指示郝柏村有空與李登輝副總統談談，上次是2月20日，一個月前，說明郝柏村這段期間並沒有主動找李登輝講話、拉近關係。郝柏村也在觀察，蔣經國是不是認真的？經國先生兩次提示郝柏村，表示要郝柏村正規李登輝的存在，在國家的體制上，副總統還是高於參謀總長，另一方面，似乎也在提醒郝柏村，應收斂光芒，學習李登輝的謹慎內歛。筆者認為蔣經國的識人深刻，經國先生身後的李郝體制若能維持，實乃國家之福，此事破局李郝雙方皆有一定的責任－筆者按）

3月28日，下午五時，總統在七海召見，談及國家的情報機構有些重複，有些大而無當，有些有名無實，應就組織原理參照美國及其他國家，就組織體系、工作紀律做一徹底研究，由余負責，提出改進的整體構想。黨部的大陸工作會功能作用不大。總統一再講「你的地位現在很重要。」（中華民國的情報機構一直到1990年仍基本沿襲大陸時期架構，由於大陸失敗，在台灣的情報機構其實日益以內部「維穩」為主要任務，所以在1980年代以後以台獨為主要威脅。而美國中央情報局有三手政策，一方面支持國民黨政權，一方面掌握美中（共）關係，同時支持中國少數民族主義運動，在另一方面則支持台獨。國民黨在其中被包抄，實難脫困，而且情治工作遇到美國即難施展。近年來美國主要支持民進黨，對國民黨由於仍有中國因素，基本「用過即棄」。當年情報機構的重整工作放在郝柏村身上，可見蔣經國對郝柏村的信任，因為過去是蔣經國總攬台灣的情報工作，後來證明郝柏村並沒有來得及完全掌握全國包括軍隊政戰系統的情報機構，蔣經國就過世了。在《郝柏村回憶錄》中（頁284），明確說明國防部長主持國家情治會報，不是參謀總長。蔣經國極力培養郝柏村是不爭的事實，經國先生晚年能信賴的部屬大概只有孫運璿和郝柏村。筆者推測李登輝繼承總統是蔣經國的計畫，一方面得到美國人的支持，另一方面實權仍掌握在忠於中華民國和國民黨的郝柏村等軍人手中。事後證明，蔣經國過世，美國和李登輝聯手打出一張牌，非蔣經國所估計到，張憲義逃美是一明證，國民黨內有擁李派，徹底擊垮蔣夫人意志，是另一明證。亦看出國民黨在蔣經國後期，其官僚體系已經軟弱不堪，尤其是黨部與立法院脫離民意，亦沒想到應及早掌握兩岸關係積極因素，日久成為被動。我們今天回顧當年，可以看出中華民國與台灣的問題一方面出在國民黨執政過久，黨政軍特皆麻痺，失去警惕，以為日子可以永遠維持下去，一方面其實社會內部族群不和，早有跡象，另一方面，也和美國執意控制台灣政局有關－筆者按）（待續）

（龍城飛，原名楊雨亭，台灣師範大學歷史學博士）