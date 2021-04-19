有對留美夫妻，丈夫是西洋文學博士，在美國大學任教。妻子主修經濟，獲有碩士學位，育有一女。兩位學者對這位掌上明珠的獨生女，自然期望無窮，但這位母親真了不起。她對孩子的期望，第一是不希望孩子成為「香蕉」。

絕不讓孩子做香蕉

在美國大家常戲稱，華人第二代為「香蕉」，意指膚色雖然是黃的，但內裡的思想文化全是白的。除了會講幾句怪腔怪調中文問候語，如「你好嗎？」「謝謝！」「再見！」之外，就全是她自認為連她父母都不會的道地美語。在思想上更是西化，所有優良中華文化在他們身上早已蕩然無存。

多年前我去紐西蘭訪問，與許多華人家庭交流。他們常滿臉黯然地對我說，他們苦心地辭掉台灣工作，移民紐西蘭，為的是想讓孩子能有好的教育。想不到一生奮鬥都為了孩子，最後只留下無言的傷心。

家裡多了兩個外國人

沒想到我們家來紐西蘭時是四個人，現在除了我與妻子外，家裡雖然還是四個人，但是少了兩個中國人，多了兩個外國人。因為不久之後，孩子與父母幾乎完全無法溝通，只能跟著孩子一起洋化。中華孝道在這個家庭裡早已不見，父母老了必須自立，健康不在時，就只能住養老院。

所以前面那位母親的育女之道，是絕不讓她成為香蕉。這並不完全是為了自己可以養兒防老。重要的是，孩子如能精通中西語言及文化，將來的路是廣的，成就是大的，愛兒女就當如此行。

中國在各方面的進展，在世界上都將名列前茅，甚至第一，你喜歡或不喜歡，都是如此。拿破崙曾說，東方有隻獅子，有天醒來會大地震動。這隻獅子就是指中國。如果你的孩子能精通中文及中華文化，自然受益無窮。

有愛走遍天下！

這位母親教育其獨生女的第二個重點是「愛」，她深知道「有愛走遍天下」的道理。這個偉大的道理，必須從小灌輸，讓孩子的愛心自然流露，好像她天生就是如此的樣子。

這個小女孩，從小母親就教導鼓勵下將多餘的玩具送給窮苦的孩子。帶女兒訪問孤兒院，送玩具，收到玩具的孩子都非常喜歡她的到來。久之，連她自己僅剩的幾個玩具也送了人，但心裡不會難過，這對一個孩子來說，是不容易的。

在學校裡，剛來的華人孩子，由於語言跟不上，功課也跟不上，朋友少。她就經常主動與他們交朋友，幫他們補習功課，那些受益的孩子，無不視她為最忠心的朋友，連這些孩子的父母都知道學校裡有這麼一位可愛又有愛心的台灣同學。

享不盡的幸福

這個孩子的愛心，就這樣自然的在各處滋長，成為她一輩子的資產，她的好朋友特別多。以致無論在學校選學生會長，到社會上選各公益單位會長，都輕而易舉的高票當選。她生病或遇有困難時，一大堆朋友願意來幫助她。她感覺到，世界真美好。請問哪位父母，能送給孩子這樣美好的人生？

這位事業有成就，朋友多，為人喜愛的女孩，一生享不盡的美滿，都來自她母親高瞻遠曯的教育理念。我們在讚美這個女孩的同時，千萬不要忘記，為這位了不起的母親按個大大的「讚」！

（本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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