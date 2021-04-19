造成太魯閣號撞毀事故奪走49條人命的包商李義祥，被依過失致死等罪嫌起訴，咸認不符外界期待。花蓮地檢署檢察長俞秀端坦承，法律的確太輕，但不能用殺人罪起訴。

這些年來，台鐵頻頻肇事，主要原因之一便是行政怠惰，導致台鐵改革延宕不前。普悠瑪出軌釀18死悲劇，2019年初出爐的台鐵總體檢報告，蘇貞昌一紙輕飄飄的公函，轉請各單位查照。船過水無痕，像沒事兒發生似的。過失致死，好歹最高刑度上看5年，官僚怠惰致死，又該判幾年呢？

蘇貞昌漠視台鐵改革重要性，草菅人命、猶如官僚殺人。提拔蘇貞昌成為「敗選者聯盟」頭頭的蔡英文，豈能無咎？蔡識人不明、失察有責，又該判幾年？

太魯閣事故罹難者追思公祭，蔡英文、賴清德、蘇貞昌、林佳龍分頭弔唁。就不知道蔡英文抱著罹難者家屬時，內心有沒有絲毫的愧疚？也不知道蘇貞昌陪祭上香時，是不是和他在保生大帝前發誓一般的心口不一？

眼見蔡英文親赴北港媽祖廟接駕，享受眾人夾道歡呼之樂；眼見因牛肉麵事件下台的行政院前發言人丁怡銘悄悄回鍋行政院，爽領12萬月薪。恍然大悟！權力眼中，不見眼淚，豈容責任？官僚失職、過失致死，更是無罪可究。罹難者家屬的眼淚，也只能往肚子裡吞。

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