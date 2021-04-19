口譯哥趙怡翔辭官參選，丁怡銘回鍋當官，方式雖不同，本質則如一，就是政府已經成為民進黨的選舉人才培訓所。

當年蔡英文總統破格提拔趙怡翔去當駐美代表處的政治組組長，說是要為台灣培養年輕的外交人才，現在真相大白，原來是要為民進黨培養市議員候選人。

「駐美政治組組長」，這是多重要的職位，派任前，民進黨把趙怡翔吹上天，說他在駐美代表處，對台美關係能有如何如何的作用，現在他辭官參選議員，意思是說台美關係不重要了？

或者趙怡翔辭職不影響對美外交，那派任他當政治組組長，不就是尸位素餐，白花納稅人的錢？民進黨為了養一位市議員候選人，把薪資三百多萬的職位給他「過水歷練」，這不會太超過嗎？

至於讓丁怡銘回鍋，則是要告訴民進黨每一位側翼，「不用怕犯錯」。民進黨做哏圖的人太多了，如果曝光就要下台，未來誰還敢幫黨做事？蘇貞昌照顧丁怡銘，充分展現了民進黨的幫派文化。

民進黨的職務派任，背後有很多故事，有蔡英文的表妹，有蘇嘉全的外甥，有丁怡銘的回鍋，也有趙怡翔的過水。蘇貞昌讓丁怡銘回鍋，表示他認為丁怡銘「沒有做錯」，那錯的是被污衊的牛肉麵店業者嗎？

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