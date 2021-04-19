有些人，你知道他就是這麼壞，他自己也知道大家知道他很壞，卻絲毫沒有改過向善的意思，對於自己種種劣行，甚至連遮掩都懶得遮掩。

問題來了，是誰給他們壞的勇氣？從蘇貞昌短短5個月就回聘丁怡銘任月薪11萬行政院顧問一事看來。給民進黨勇氣的人，正是我們天天都會見到的，對蘇貞昌院長表示滿意的那約50%台灣人。

去年11月，時任行政院發言人丁怡銘，因不當攻擊民間店家牛肉麵店，之後又報統編用公帳買麵道歉，而在立法院備詢前一晚辭職下台。那時藍委陳玉珍質詢行政院秘書長李孟諺，就說「以民進黨的傳統，丁現在是先避風頭，民進黨還是會為他安排後路。」結果台下的綠委王美惠理直氣壯說：「當然要有工作啊！不然年輕人是要餓死喔？」讓其他在場民進黨立委聽了哄然大笑。

才不過幾個月，陳玉珍與王美惠一語成讖，果然丁怡銘有工作了。有工作不意外，畢竟有過如此輝煌的「政壇經驗」，在崇尚「狼性文化（戰狼絕非對岸的專利）」的民進黨，這樣的人能用、好用、一定要用。但直接回鍋到同一個單位，這種囂張度就實在是爆表了。

民進黨上一次這麼囂張，還是2014年高雄氣爆，時任高雄市副市長吳宏謀，被挖出氣爆「幽靈箱涵」其實是吳1991年擔任水工處科長任內發包，因此於2014年8月辭去副市長之位。但過幾個月，陳菊連任高雄市長，12月底新任期上任時，馬上讓吳回鍋重任副市長。「我選舉選贏了，就是無錯！你奈我何？」

再舉一個民進黨「惜才」的事蹟，經濟部政務次長曾文生，曾任陳菊市長辦公室主任，2012年因被控偽造陳菊「凡那比颱風」當天的行程表，遭高雄高分院依偽造文書罪判處拘役50天，緩刑2年。結果呢？依舊高升高雄市經發局長與經濟部政務次長，遭判有罪彷彿根本不存在。在他們眼中，此人的道德品行，仍舊勝任高官之位。

坦白說，有時不得不佩服民進黨，對於人才總是「有情有義」、「永不放棄」。難怪曾文生、丁怡銘等人都勇於從事違背法律或道德的行為。因為黨永遠不會放棄他們，只要忠誠，只要戰力強，永遠都不怕沒工作。不只會有工作，還會步步高升。

我們必須沉痛的說：「幾流的人民就會有幾流的政府」，如果認真把蘇內閣每一個重大決策，特別是用人拿出來盤點，蘇貞昌是配不上這樣的高民調的。但如果人民還是給予民進黨政府不成比例的寬容，或者畏於執政黨權勢不敢發言，那只能說種什麼因就得什麼果，國家的向下沉淪，就成了必然的事。

（作者為網路媒體工作者）

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