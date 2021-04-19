美國花旗銀行拋出震撼彈，宣布退出包含台灣在內的13國消費金融市場，從個體面看，這是花旗經營布局策略的調整，但從宏觀面看，代表台灣的經濟與產業，除科技業一枝獨秀外，其餘多與國際間及外資的關聯減少，有「內縮」的危機與風險。

台灣第6大發卡行 說走就走

花旗宣布要關閉包括台灣、大陸、澳洲、巴林、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國、越南等13國的消金業務，包括個人信用卡、儲蓄、信貸及房貸等服務；業界分析，主要是消金在激烈競爭下已成為紅海市場，獲利空間日益壓縮，因此花旗寧可脫手消金轉型專注企金等業務。

表面上看，花旗不僅退出台灣消金市場，同時也退出包括大陸、印度、俄羅斯等其他市場，只是單純的業務布局調整，「不用想太多」。但對台灣而言，不能單純從一家外商銀行退出消金市場視之，其含意與影響遠超過。

花旗是美國少數「大到不能倒」的金融巨擘，也是台灣最大的外商銀行，來台超過50年，特別是在消金領域，一直是國內引領風騷的外商銀行。就某個角度而言，台灣信用卡的消金市場是花旗帶領創造出來的，即使在國內各家銀行激烈競爭下，花旗在台信用卡流動用戶達280多萬張卡，是台灣第6大發卡行。如此的淵源、如此的影響力，花旗還是說賣就賣、說走就走。

拉長時間來看，花旗是國內外銀中「走得晚」的一家，而且只賣掉消金部門。事實上外資金融機構撤離台灣已是風潮，這幾年瑞士信貸銀行、南非標準銀行、加拿大豐業銀行、英國巴克萊銀行等外銀陸續撤離台灣，澳盛銀行出售消金業務給星展銀行；至於外資保險公司，大概只剩下3、4家仍在台經營，先後出售給國內金融機構的外資保險公司，包括ING安泰、保誠、全球人壽、紐約人壽、保德信，而這張名單還可以更長。

老台北人或許還記得那條內外資金融機構林立的南京東路，幾乎從1段貫穿到4段，現已不復當年盛況。外資金融機構對台的重要，不只是外商來台搶占市場、消費者增加一個選擇，而是把台灣與國際的網絡連接起來，創造就業機會，帶來新的經營理念與產品，促進產業提升與進步。

去年在全球經濟衰退聲中，台灣經濟保持正成長，今年預估成長率可達5%左右，表現亮麗，台灣半導體（台積電）更成為全球矚目焦點，甚至成為某種型態的「救世主」，在政府宣導、網軍助推下，儼然這些都成為蔡政府優異的政績。

政治、經濟面臨日益內縮問題

台積電能有今日，是經40年的積累，由綠營眼中腐敗的國民黨執政時播種，台積電上下打拚努力而有成，現在的政府實在看不出有什麼貢獻。這2年多來在中美科技戰中，半導體成為焦點，從而把台積電推上地緣爭奪的舞台上。但各國包括大陸、美國、日本，甚至歐洲都要強化本身的半導體製造，加上中美地緣之爭有加劇之勢、兩岸關係同步惡化，讓人憂心這個亮麗的經濟成果將成最後晚霞。

從宏觀角度看，台灣經濟半世紀來因「外向」而受惠，從出口導向到自由化、國際化的開放，都有很好的外部環境，政治上固然友美，維繫安定的兩岸關係同等重要。但現在卻在政治、經濟同時面臨日益「內縮」的問題。台灣在國際政治上完全倒向美國，甘願成為中美之爭的馬前卒，卻不思及對岸才是影響台灣安危最切身的勢力，蔡政府讓台灣在戰略上偏差，因而風險加大。

在經濟上，台灣過度依賴科技、半導體的情況更明顯。拿外資來台投資即可看出，蔡政府宣傳的外資來台案例清一色是科技業，特別是半導體投資，台灣經濟與產業過分倚賴半導體的程度，甚至讓國外財經媒體認為，台灣與南韓經濟都過分依賴半導體，成為一種「荷蘭病」（指經濟體過分依賴某產業，導致其他產業弱化，並引發經濟體諸多問題）。

這種情況，既讓台灣「把雞蛋集中在一個籃子裡」，在經濟與產業上有風險過分集中的問題，又消耗過多資源在半導體產業，台灣是否有能力支持大有疑問。台灣無法加入重要國際經貿組織，未來更難進入外資投資地區之列，與國際可能更脫節，台灣對美國依賴也更重，對大陸則是精神分裂式的「出口依賴、政治對抗」，這種情況很難持久，最後則是由此引發的社會不平衡問題將更形嚴重。

從影響到的經濟數據上看，花旗退出台灣消金市場是一件「微不足道」的事；但從台灣政治、經濟內縮角度看，則是具體而微地顯露台灣政經的深層風險。