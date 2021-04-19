大陸上周公布今年第1季經濟成長率高達18.3%，以單季而言，是有統計以來最高的紀錄。雖然有基期低的因素，但這個數字還是可看出一些事。

去年首季是大陸受新冠疫情衝擊最嚴重的時候，經濟出現衰退6.8%的慘狀，但大陸快速控制疫情並復工，也讓大陸在主要經濟體中，是唯一去年還能維持經濟正成長的國家。

今年首季在各國疫苗開始施打、疫情逐漸緩和後，因去年基期低，預估各國今年都會有漂亮的經濟成長率。如果拿前年比較再算平均年成長，去除去年基期問題後，大陸首季成長率是超過5%，代表的是經濟回到正軌。

外媒對大陸的表現，普遍的評語是：代表大陸經濟的韌性與強度。在美國持續3年的貿易戰、科技戰強壓下，又有疫情的重擊干擾，結果仍能挺過這些壓力，甚至因而得利，在全球的經濟與貿易比重上都有所增加。綠營期待的「大陸經濟崩盤」不但未出現，大陸經濟反而有所斬獲。

這是一個大型經濟體擁有的優勢，美國同樣也表現出其經濟的韌性與強度。未來綠營要再唱衰大陸經濟前，最好先充實一下基本的專業知識，更別無知地亂唱「兩岸經濟脫鉤論」，對經濟稍有理解，再看看數據就知道：脫鉤做不到！萬一發生，對台灣會是災難式的事件。

至於那些鎮日當啦啦隊，陶醉於去年台灣經濟成長率超越大陸、盛讚今年成長率多高多高者的網軍、側翼，看了這個數字，聲音也可放低點，一來台灣首季即使成長率高達6%，還是遠遠低於對岸；二來大家都有基期低而放大今年數字的因素在內。

當然，也該了解，台灣經濟還是有極高成分是與大陸市場有關，看看首季台灣對大陸出口成長超過4成就可知。