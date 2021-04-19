報載，高雄某家醫院為提高牛津AZ疫苗接種數字，乃舉辦接種比賽，提供前3名隊伍獎金。此舉讓護理師公會質疑，指揮中心明明已經說明要尊重護理師意願，這明顯地是變相給護理師壓力，擔心影響考績而不得不參加。還記得3月下旬曾經傳出某醫院護理師投訴，指出院方一名護理長以考績要脅醫護人員填寫疫苗施打意願調查表，讓大家感受很差。

上述情況明顯可以看出，AZ疫苗自3月22日開打以來成效不彰，雖然已開放至第四類人員接種，「打氣」仍持續低迷。據統計，至4月16日累計3萬2389人次接種，接種率僅及1成多。在台灣接種率如此之低，首先應是國內新冠病毒疫情並不嚴重，其次則是國際頻傳AZ疫苗接種後出現血栓等副作用，以致排在第一順位的醫事人員都無意接種。此一情況實在是令人憂心，因此建議蔡總統能否和世界其他國家領袖一樣，捲起袖子接受注射，起帶頭示範作用；畢竟「行動勝過言語」。

根據網上資料，目前西方國家領導人幾乎都已率先公開接種疫苗，包括美國總統拜登及副總統賀錦麗；另外像是英國首相，甚至女王，以及法、德、義、俄、加及教宗等都已完成。另外，我們鄰近的國家或地區如菲、馬、星、泰、日、韓、印度、印尼、澳洲及香港也都完成注射；而這些領導人大部分是公開接受注射，也有許多是注射AZ疫苗。

目前我國施打疫苗成果不佳，首先令人憂心的是新冠病毒還在繼續的傳染，在世界各地也發現新型的變種病毒。一旦病毒突破台灣的防護網，則後果將難以想像。其次，世界各國，尤其是中國大陸和美國因為民眾接受注射意願極高，大陸的疫情早已獲得控制，美國的染疫數字也不斷的在下降；將來一旦開放商務及觀光旅遊，台灣人民因為沒有注射證明，勢必會被國際孤立，其結果所帶來的各種損失將會非常龐大，非台灣所能承受。

另外一個讓人憂心的事是，由於美國前總統川普去年自爆服用奎寧「預防」新冠肺炎，我衛福部乃將奎寧納入「治療新冠患者指引」，同時「超前部署」地搶購近1500萬顆；據食藥署藥品組研究員洪秀勳估計，花費約在3、4000萬左右。本(4)月初，奎寧被衛福部認定對新冠病毒沒有療效，因此將它移出治療指引。由於這批奎寧將於明年5月到期，為避免浪費公帑，食藥署決議免費將這批奎寧送給6000多家社區藥局。眾所周知，奎寧是治療瘧疾的藥物，台灣並非疫區，醫生在開立處方時也極少用到奎寧，其用途可想而知。

現在，我們購入的AZ疫苗兩批，首批拿到的11.7萬劑有效期限是今年6月15日。於4月4日到貨的第二批19.9萬劑疫苗，其效期更短(因製造日期較早)。雖然指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「我國拿到的疫苗效期沒有比其他國家更短」，也舉出許多實例，但以台灣的注射情況來看，我們真擔心又會造成奎寧之後的再度龐大浪費。

據報導，雖然英國AZ疫苗因接連傳出血栓的嚴重副作用遭多國拒打，英國首相強生為替自家疫苗掛保證，已於3月19日接種首劑AZ疫苗。在此，吾人請求行政院蘇院長及衛福部陳部長，能夠伺機懇請蔡總統帶頭注射疫苗，相信在台灣定能帶動人民接受AZ疫苗。另外，4月19日早上10點開始開放的自費預約接種，其最低價格的部立花蓮醫院也要收費436元，台大更達600元。如果人民接種的意願還是不高，我們建議還是免費實施吧！

（作者為大學英文講師）

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