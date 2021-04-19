台灣經濟再度傳來好消息，3月出口金額創歷年單月新高，達358.9億美元（約新台幣1兆133億元），年增率27.1%，是連續第9個月正成長。在美中經濟戰與疫情衝擊持續之際，逐月走高的出口成績襯托出台灣出口的韌性與多元性。只是，本該高興的一件事，卻因蔡總統在臉書的貼文，又引來藍綠隔空交火。爭執點了無新意，還是「誰比較需要誰」，或是否「把雞蛋放在同一個籃子裡」，卻忽略了兩岸相互依賴的事實。

無懼負面衝擊 台商仍加碼投資

數據會說話，台灣出口的韌性與多元性，一半因素要歸功於台商與大陸市場。大陸依舊是台灣最大的出口市場，在3月破兆台幣的出口中，大陸與香港占比重44.3%，排名居次的東協僅16%，兩者差距高達28.3%。在美中對抗因素下，政府多元化布局重心的美國，比重只有14.2%，約是陸港的1/3。換句話說，台灣出口市場長期多元化布局的結果，仍然擺脫不掉大陸與香港，兩岸經貿高度依存，如同地球繞著太陽自轉，不是政治力量所能改變。

其中台商扮演至為關鍵的角色。台灣對大陸出口比重如此之高，絕大部分源自於大陸台商的加工出口需求。交叉比對3月出口品項可以發現，對陸港出口53.7%為電子零組件，足足是第2位資通與視聽產品的5.5倍。也就是說，台商進口大規模的電子零組件，主要功用還是在地組裝生產後，再出口至世界各地。換言之，如果大陸出口旺盛，在台商的殷切進口需求下，台灣出口就不會差。

比對近20年（2001～2020）大陸與台灣出口表現，除了2012年及2019年台灣負成長而大陸正成長外，其餘18年兩岸的出口表現都是亦步亦趨。若再進一步推敲這兩年的前後期表現，嚴格說來，大陸與台灣的出口還是同向，而非背離。因為2012年及2019年大陸出口年增率分別從前年的15.2%及7%，下降至均為5%，而台灣則是從12.6%及5.9%，下降至-2.2%及-1.5%，都是明顯從高點滑落。背後關鍵就是兩岸出口的高度依存關係。這也充分印證，兩岸經貿其實是依循著市場經濟法則在運作，政府刻意的干預與阻礙舉動並無法撼動大格局。

值得注意的是，在這個過程中，台商的韌性展露無遺。特別是近幾年來，在台灣政治環境對大陸不友善、大陸經商環境成本大幅拉升、美中貿易戰帶來的龐大出口壓力等諸多負面因素衝擊下，台商不只沒有退卻，反而還加碼投資，甚至選擇就地調整體質與策略，以因應大環境的轉變。去年台塑及南亞就分別加碼大陸寧波子公司50億及9億新台幣左右，中壽則增資大陸的建信人壽近58億新台幣，台壽更預計在今年增資君龍人壽超過15億新台幣，都是鮮明的例證 。

政府介入 市場仍將回歸正軌

就產能來看，包括鴻海、和碩、光寶科及台達電在內的電子大廠，迄今為止，都還有約7到8成的產能在大陸。傳產的台泥與亞泥，在大陸的產能同樣也是高達約7成左右。觀察近10年來整體台商在大陸新設家數，從2011年2639家，一路向上走高至2019年及2020年的5252家及5105家，分別創下歷史次高及第3高紀錄。2018年中美貿易戰開打，外界普遍認為台商將加速撤離中國，但實際上並未發生。就算有，頂多也只是部分產能的調配，生產及發展重心多數仍在大陸。

這就是市場法則，一個擁有14億人口、腹地廣大、內需消費抬頭、經濟仍在高速成長的國家，實在難以想像包括台商在內的外資企業，會因為短期國際政經干擾因素，就全面拋棄這個市場。根據大陸商務部統計，2020年中國實際使用外商直接投資金額突破1兆人民幣，不只引資規模與全球占比都創歷史新高，也首度超越美國成為全球最大外資流入國。今年第1季，這個數字更上一層樓，年增4成，來到3025億人民幣。如無意外，今年勢必再創新高，持續突破兆元人民幣。這些數據都充分顯示，外商（含台商）已爭相用腳投票，對大陸未來經濟投下信任的一票。

從台商的選擇與台灣經濟的強勁表現，已啟發我們，政府力量的介入，短期或許可能製造市場扭曲效果，但長期而言，市場終究會回到原本的軌道。這兩年多來，台商基於政治壓力（美方或我方政府）與利誘（回台投資優惠），確實有調整大陸產能的動作，但大陸經濟一回溫，投資風向立刻轉回大陸。利之所在，天下趨之，是千古不變的道理。政府恐怕還是得務實地看待兩岸經貿關係，少點口水，才能符合台商的期望與全民的利益。