台北地檢署日前偵結蔡英文總統論文案，依妨礙名譽起訴媒體人彭文正，台大名譽教授賀德芬及旅美教授林環牆不起訴。彭文正被起訴後開心表示「求仁得仁」，賀、林兩人則質疑為何只起訴彭，賀還嗆檢察官「不用對我仁慈」，創下司法史上最詭譎起訴案。

論文門官司之弔詭，從檢方煞費苦心把犯行一切為二可窺端倪。檢察官黃偉推論林環牆已善盡查證義務，賀德芬只是根據林環牆的調查報告提出合理懷疑，而彭文正不甘心「政經看民視」遭停播，收入銳減，挾怨報復在YouTube政論節目「政經關不了」持續誹謗蔡總統。

北檢鎖定目標起訴彭，對總統的提告自然有所交代，為政治服務之用心，不言可喻。只是檢方顯然不了解學者的堅持，賀德芬即使不曾到庭，就獲不起訴處分，她不但不領情，還開記者會倒打黃偉一把。賀是台大法律系教授，此舉叫北檢臉上無光，更重創司法公信。

北檢或許以為如此可平息論文門紛擾，萬萬沒想到被起訴的人樂了，不起訴的火了、加碼嗆檢察官還繼續高分貝散播「百分之一億確信蔡英文沒有博士學位！」這下最糗的是黃偉，檢察官辦案辦到被不起訴被告嗆聲，此等能耐司法史上必留名；而最憋的是小英總統，被賀教授大動作繼續痛批假博士，卻無可奈何。

面對提告人是總統，北檢推論彭文正挾怨報復的馬屁思維，台北地方法院不遑多讓。彭訴請確認蔡英文博士論文不存在，承審法官張詠惠不經言詞辯論，就認定欠缺確認利益，直接判決駁回，也就是張詠惠連戲都懶得演，案經高院廢棄判決發回重審，還被彭文正聲請迴避、提告求償200萬元及登報道歉，司法威信再跌一跤。

回歸事件本質，即使總統府已召開過記者會，秀出蔡總統的博士論文原稿、論文放在國家圖書館供瀏覽，教育部也多次為總統論文背書，小英更以臉書千字文捍衛清白，批判質疑其論文者「裝睡的人是叫不醒的」，但論文門紛擾已因蔡總統的提告，司法亂象原形畢露。

北院5月初將審理彭文正妨害名譽案，名譽是第二生命，總統論文真偽攸關官箴、國家形象，甚至憲政運作，蔡總統不宜只委任律師出庭，屆時應親自出庭捍衛聲譽。現任總統親自出庭應訊，2004年阿扁以證人身分至花檢作證已有先例，小英大可效法阿扁庶民作風，凸顯總統面對司法沒有特殊待遇。

尤其司改是蔡總統很自豪的政績，偏偏人民對司法的信任度愈來愈低。彭文正被起訴後樂開懷可以在法庭說個痛快，揚言「看看台灣的司法如何袒護一個36年的詐騙犯蔡英文」；小英是論文門官司點火者，這把火已燒及司法威信，蔡總統唯有親自走進法庭捍衛個人與司法聲譽，否則，民眾不會相信她是真博士，司改也是玩假的！

（作者為資深媒體人）