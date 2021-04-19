美日領導人峰會後聯合聲明，明確將台海和平穩定的重要性，列入兩國共同關切議題，這是台日斷交半世紀後，以及近年來美日強化同盟關係以來，台灣問題首度出現美日首腦正式的公開宣示。這不僅顯示當前「美日同盟」勝過「日中友好」的現實，增添整個東亞戰略情勢的複雜性，對台灣內部政局亦將產生微妙影響。

蔡政府親美日、反中的路線，由此必然更為強化，大陸當局的反應相對也會更強烈，兩岸若持續惡性循環，台灣將進一步成為美日與中國對峙抗衡的焦點，捲入美中衝突的風險勢將大增。以目前共軍機艦不斷增強擾台示警的頻率與數量為例，雖然此舉已引發台灣不分藍綠民意的疑慮與反感，但形勢推演之下，未來此一現象恐怕更會只增不減。

因為，當前台海問題早已不像過去相對單純，可由兩岸雙方談妥即可，而是已升高為國際戰略、東亞區域安全，尤其是美中兩強對抗爭鋒的籌碼；無論是美國的進逼封堵，或是大陸的促統反制，台灣夾處其中，若沒有更靈活務實的戰略與戰術，兩岸關係就會變成美中衝突的代罪羔羊。

雖然所謂的「維持現狀」一直是台灣民意的主流，但從「九二共識」的年代至今30年，從中國國力的全面崛起、世界影響力的成長躍進，到兩岸政經軍科文等軟硬實力的差距，乃至中共對台促統壓力的強化、台灣新世代的認知變化，「現狀」早已大幅改變。當初九二共識的精神固然應予尊重，但在現實上的內涵與訴求，顯然需要調整進化，不能一再重談老調，否則就是被扣上投降的紅帽，陷入僵化的死巷。

這正是老喊著要重返執政，卻總被看衰的國民黨的困境，當然也就是民進黨雖然施政與用人頻暴爭議，民怨連番沸騰，卻能在選戰中輸了地方、大贏中央的重要原因。雖然如今的現象頗有2018九合一地方大選前的味道，但只要蔡英文的支持度「人黨分離」、民進黨持續演好演滿「國安守護者」的角色，地方選舉即可成為民意宣洩不滿的出口，但中央執政卻另當別論，這種「綠天藍地」的模式，仍極可能成為一種固形化的常態。

2019年初，大陸提出積極促統的「台灣方案」訴求，其後香港反送中抗爭風潮愈演愈烈，加上美中貿易戰的添柴加火、連番效應，如今又有美日同盟的更趨緊密，顯見台灣親美日的整體情勢已經回不去了，差別只在反中抗中的程度與方法。早已抱緊美日的民進黨固不用說，連被視為「親中」的國民黨也無法迴避。

國府遷台以來，從國安、政治、經濟到社會、文教等方面，本就是全面親美效美，說白了，國民黨後來是因為要發展兩岸關係，而美國卻要遏制中國崛起，因此才產生了親美程度上的扞格；民進黨則是要推進台獨，而與美國制中總利益一拍即合，才變成美國的抗中急先鋒。其實，武器照買、政經倚賴、價值相通，藍綠殊無二致。

問題是，作為監督制衡的在野黨，民進黨政府現在大親美日可以，卻親到吃萊豬、挺核廢水也無妨，置國家利益、國民健康於不顧，這才是在野黨必須痛批、嚴格把關的要務。怕只怕，所謂的制衡變成另類阿Q，「綠天藍地」竟然變成常態，甚至更糟。