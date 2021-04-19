媒體報導，兩年多前鬧得滿城風雨，派任駐美國代表處政治組長的「口譯哥」趙怡翔，準備辭職返國參選台北市議員。消息一出，輿論譁然。也再次突顯蔡政府以外交職位做政治酬庸的荒謬。

趙怡翔沒有通過外交特考，不具駐外人員任用資格，派駐華府誠屬政治任命。當時蔡政府為了辯護此項任命的「正當性」，聲稱趙怡翔是不可多得的外交人才。同為政治任命的駐德國代表謝志偉也在臉書為口譯哥背書，強調明眼人一看就知道吳部長在為台灣培養一位「萬中難得取一」的對美外交人才。

事實上，「口譯哥」缺乏外交實務歷練，在外交部工作不到兩年，期間僅僅負責行政庶務的部會聯繫工作，只是因為英語流利，又擔任外交部吳釗燮部長的機要秘書，於是獲得重用。

日前民進黨中執委鄭宏輝在媒體投書，聲稱蕭美琴可能是「台美建交」前最關鍵的駐美代表。既然趙怡翔是不可多得的對美外交人才，如今拜登新政府就任，豈不是「口譯哥」一展長才，協助蕭美琴一舉完成「台美建交」歷史大業的大好時機？可是趙怡翔說來就來，想走就走，華府之行宛如兒戲。能不令國人尤其是職業外交人員為之氣結嗎？

蔡政府為了政治酬庸，大量政治任命外交職位，以外行領導內行，且不尊重職業外交人員專業判斷，以致經常發生種種有違外交常軌的事件。駐日代表謝長廷的諸多表現便是典型案例。

政治任命外交職位，並非不可，但必須有特定宗旨及任務，尤須以維護國家利益為己任。2018年九合一選舉之前，謝長廷請假回台為民進黨候選人助選。此事在法規上沒有問題，但在政治責任及道德標準上卻有可議之處。駐日代表的首要工作是強化台日關係，回台助選與對日工作毫不相干，顯然是把政黨利益置於國家利益之上。

4月13日日本政府決議2年後將福島第一核電廠內含氚廢水排放入海，引起鄰近國家強烈抗議。謝長廷則僅表示「關切」，甚至還說台灣自己也排核廢水，以致出現「秘雕魚」，很難指責日本。事實上，中研院早已證實「秘雕魚」肇因於高水溫，而非核汙染。謝長廷即使想「助日」發言，也該事先做功課。

歐洲地區多為先進的自由民主國家，因此成為蔡政府政治酬庸的最佳去處。目前我駐歐洲21個國家的代表，政治任命者高達8位，超過總數1/3。其中包括歐盟主要國家法國、德國及歐盟代表。但是國人完全沒有看到這些政治任命者有傑出的表現。以至於歐盟迄今不願與我洽談自由貿易協定。

政治任命外交人員的重要意義，在於借重這些政治人物的聲望及人脈，促進我與駐在國的雙邊關係。反之，若無法增進雙邊實質關係，這種政治任命只能算是酬庸，而非拓展外交。蔡政府政治酬庸外交職位，根本是把外交當內交，不但打擊職業外交人員的士氣，更拿國人的福利做賭注。蔡政府恐怕不是一句「對不起」就能向國人交代了事。（作者為退休大使）