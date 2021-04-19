行政院19日宣布由原交通部政務次長王國材接任部長，無論是從行政院長蘇貞昌的派系布局，還是從交通部所屬單位改革優先的政策方向來看，這個結果都不令人意外。

曾為陳菊主政的高雄市政府一員的王國材，被認為在民進黨內屬新系的一員。眾所周知，蘇貞昌與新系合縱連橫之勢，林佳龍屬正國會，跟蘇貞昌本來就不麻吉，換上王國材強化「新蘇連」，對蘇貞昌來說，如此安排除了給外界行政團隊為太魯閣號意外負政治責任的觀感之外，還可趁勢削弱正國會勢力。

只不過，針對這次太魯閣號不幸事件，除了林佳龍之外，對改革台鐵無動於衷的蘇貞昌，其實也是外界要求下台的對象之一，沒想到，蘇貞昌不但不動如山、神隱多日避風頭，還扣著林佳龍的辭呈多日不放，讓他被當成箭靶狂罵了幾天，最後把來自新系的王國材扶正，壯大友軍，蘇貞昌一魚多吃，薑真是老的辣。

王國材人稱工具人，一路以來代理過台灣港務公司董事長、中華郵政董事長等多個職務，甚至在前交通部長吳宏謀因普悠瑪事故下台後，他還代理過部長，簡直就是多功能的「利百代」，如今在台鐵連續出事後上場，外界的期待不只是他能救火、滅火，而是必須下定決心對包括台鐵在內的交通事業單位進行深度改革。

儘管在這回太魯閣號事故的民進黨內鬥爭中，林佳龍顯然是敗北走人，但外界也不必為他的前途擔心，基於民進黨的「慣例」，凡是在關鍵時刻肯扛責下台的，「黨」不會虧待，前途必然光明。

因牛肉麵事件丟官的前行政院發言人丁怡銘，證實已悄悄回鍋行政院擔任有給職顧問，協助政策研究與溝通事宜，除了不必對外發言之外，丁怡銘現在的工作跟過去發言人其實差不多，相信蘇揆還是會倚重他，繼續帶領小編團隊進行政策大內宣。畢竟以現在的輿論風向和黨內氣氛來看，蘇貞昌也不見得能長期穩住行政院長這個位子，他必須做好戰鬥的準備。

老實說，身為蘇貞昌長期的網路、文宣要員，丁怡銘有沒有正式的職務，都不妨礙他為蘇貞昌進行閣揆保衛戰，差別在於蘇貞昌聘丁為顧問，等於是國家出錢幫蘇養人打仗，他的算計還真是精明。

民進黨人人算盤打得精，因此，可以預期，請辭之後的林佳龍也不會寂寞太久，坊間已經傳出可能重回台中選市長，畢竟林佳龍的市長只做了一任、無法連任，想必他的心中應仍有遺憾。

選輸的市長可以到中央擔任部長，下台的部長重選市長，又有何不可？反正民進黨用人的邏輯向來不是看人品才能，而是考慮派系平衡，敢要就有。若果如此，則不只是林佳龍讓人不恥，民進黨更是讓人瞧不起。

林佳龍下台是為了扛責、是為了反省、是為了贖罪，怎麼有臉轉身又投入六都市長大選，而民進黨又怎麼能夠毫無是非地讓他參選、甚至提名他投入選戰？

總統蔡英文曾說台中人欠林佳龍一個道歉，意思是台中人怎麼可以讓林佳龍選輸！2022年，台中市民會需要再次向林佳龍說聲「抱歉」嗎？且拭目以待。（作者為資深媒體人）