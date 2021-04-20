去年11月因「萊牛肉麵事件」處理不當而辭職的前行政院發言人丁怡銘，蘇貞昌在不到4個月的時間聘回行政院顧問，不僅在野黨質疑「丁丁」犯錯辭官是辭假的，連民進黨立委也認為社會觀感不好。眾人皆曰不可，何以蘇揆獨排眾議？

丁怡銘所犯的錯，是拿國家資源養一群哏圖國家隊，進行打壓在野黨、欺負老百姓的惡行，結果東窗事發後仍不願虛心認錯，連買麵賠罪也報公帳，這種犯行不移送公懲會，竟還有臉回任高階公務員，蘇貞昌寵溺子弟兵，未免太護短了。

反觀之前因台鐵太魯閣意外事故負起政治責任的交通部長林佳龍，辭職信躺在蘇貞昌辦公桌上遲遲不批准，讓林佳龍忍辱救難之餘被輿論多罵了好幾天，不想戀棧權位的林佳龍反遭譏幫蘇貞昌擋子彈，原來在先前普悠瑪事故的台鐵總體檢報告中，蘇貞昌究竟有沒有怠忽職守，落實改善計畫，恐怕必須交代清楚，不是神隱幾天大家就會忘記。

有人下台也挨罵，有人當官不怕罵。總統蔡英文「升官發財請走別路」說了也是白說，這麼愛做官的蘇院長急著把「丁丁」找回來，就知是馬耳東風！

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