行政院於日前召開院會，聽取科技會報辦公室「美中科技戰下台灣半導體前瞻科研及人才布局」報告，蘇院長表示，半導體產業不僅是台灣的護國神山，也是支撐全球數位經濟發展的基石，當全世界急於加大投入半導體供應鏈時，政府將積極打造科學園區為台灣半導體產業的發展基地。

院會拍板這份報告，未來將從製造、人才、技術與資源三個方向突圍以穩固台灣國際戰略地位，擴大既有優勢。在人才供應上，將由企業與大學共同設立三～五所半導體研發中心；在技術與資源上，涉及設備與材料，在設備方面，要協助台灣廠商提前布局12吋晶圓製造之利基設備，朝向化合物半導體發展，使廠商能跨越一線大廠之門檻，生產未來需要的12吋晶圓製造設備，期望2030年之前，能生產1埃米（0.1奈米）尺度的半導體。

在材料方面，現正規劃推動高雄半導體材料專區，結合高雄既有材料與石化聚落優勢，帶動材料與石化產業升級，未來將以楠梓的高雄煉油廠為半導體材料研發核心，北接路竹、橋頭至南科為新興半導體製造聚落，南接大社、仁武、大寮、林園、小港半導體材料、石化聚落，並結合台積電、日月光、華邦、穩懋等半導體廠，建立南部半導體材料S型廊帶。

這份報告宏觀全局，其擴大台灣半導體優勢的用心不可謂不大，然而，就在行政院拍板這份報告的前一天卻發生南科（南部科學園區）跳電，使廠商損失不貲，雖然台電認為這是外力所致，但如果政府不能降低跳電風險，這份宏觀全局的報告又有何用？更令人憂心的是，隨著非核家園期程逼近，為補上電力缺口，這些年政府全力投入風電、太陽光電，並加速規劃於觀塘興建天然氣第三接收站以供燃氣發電之需，此即外界所稱「三接」。然而，如今地面型的太陽光電進展不如預期，而三接又遇藻礁爭議，來日電力的供給風險勢必升高，電力若不能穩定供應，這份半導體發展的方案，也只是天方夜譚。

另外，今年以來全台缺水，不少水庫的有效蓄水量已降至10％以下，沒有足夠的水，非僅難以正常生活，生產活動也無法順利進行，台灣雨水的豐枯比非常懸殊，中南部甚至達9：1，這意思是九成的雨水集中降在每年5～10月豐水期，如果不把豐水期的雨水以水庫、人工湖留下來，來年枯水期日子就難挨了。大台北迄今水情之所以較緩和，正是因為有翡翠水庫，過去為解決南部缺水問題，經濟部曾提出美濃水庫、曾文水庫越域引水、高屏大湖等規劃，但如今全都偃旗息鼓，水的問題不解決，每年都得抗旱，政院這份前瞻的半導體方案只怕也難以實現了。

今天大家都說台積電是護國神山，而這個護國神山是怎麼來的？多數人未必知道，故事是這樣的，1970年代在那個紡織工業如日中天的年代，李國鼎、孫運璿兩位前後任經濟部長已意識到半導體產業的發展潛力，多次赴美攬才並於1980年設立新竹科學園區，行政院開發基金更投資一億美元創立台積電，延攬張忠謀主持，這些努力雖未有立竿見影之效，卻為半導體產業發展做好準備，讓台灣得以在匯率升值、產業外移的1990年代跨向資訊電子領域，成就了台灣今天的經濟榮景。

李國鼎的遠見成就了科學園區及台積電，1994年那位寫在春風裡、劍河倒影的旅美學者陳之藩返台，於成大任教時，曾與來訪的李國鼎談及產業發展，陳之藩把這段聊天內容寫成散文，文章寫道：「因為只有我一個人在成大醫學院陪李國鼎，我們的話題便集中在科學園區的成功上。他認為這個時代變動得太快速，國際競爭得太激烈，政府給不了企業家或科學家任何實質的幫忙，除了找廠地、供水電、員工的食宿及其子女的教育可盡量輔助和充分解決以外，研究及出產的正題是插不上嘴的。」

李國鼎在劍橋大學學的是低溫超導，其對半導體產業的認識自然非一般閣員能及，加以曾任經長、財長及政委，對政府能做什麼，不能做什麼也知之甚深，因此在科學園區、半導體產業逐漸上軌道後，便認為政府接著只要把供水電、找廠地、辦教育做好即可，研究及出產，政府是插不上嘴的，這話雖然簡單，卻是實在的。

經濟學對於政府是否該有產業政策一直有兩派的意見，有人認為只要有總體政策，不需有產業政策，但也有人認為該有產業政策。調和這兩種看法，在發展中國家，是要有產業政策的，以集中資源取得發展初期的成功，及至經濟逐漸成熟，政府大概只要顧好水、電及教育即可，其他的事應由市場來決定。李國鼎大概就是循此準則，於1970年代扮演推動者，至1990年代則認為政府只要從旁協助即可。

我們肯定行政院的努力，然而今天政府在發展半導體產業這件事上，卻應如李國鼎所言，務實的把水電、找廠地及辦教育做到百分之百的好即可，那些前瞻的願景，自應留給業者自己去創造吧。

(工商時報)