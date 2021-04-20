媒體報導，今年1月22日，嘉義一名方姓退休警察，在蔡英文車隊經過嘉義縣水上鄉路段時，站在路邊揮舞國旗，結果嘉義縣警方居然將他依公共危險罪嫌函送法辦。雖然檢察官偵訊後認為，方姓男子的行為未造成交通不便，也未達損害道路、壅塞道路，最後不起訴處分。但是嘉義警方為何要將這名退休警察依公共危險罪嫌函送法辦，值得深究。

方姓男子只是站在路邊，離蔡英文車隊還有兩個車道以上的距離，手裡拿的只是一面小國旗，如此會造成公共危險嗎？警方取締，如果不是沒用大腦，就是上級交辦。

無獨有偶，彰化縣退休警察黃錫富在2019年11月拿汽笛喇叭抗議蔡英文，也被警察送辦。國民黨立委葉毓蘭4月13日召開「小英女皇萬萬歲，員警設局學長真心碎」記者會。退休員警黃錫富親自到現場，表示現在只要蔡英文總統到彰化，就會有一大堆警察跑到他家門口，前後院都圍起來，並且親自跟他說：「你不能出門」。

憲法第8條第1項規定：「人民身體之自由應予保障。除現行犯之逮捕由法律另定外，非經司法或警察機關依法定程序，不得逮捕拘禁」。黃錫富不是現行犯，彰化警方沒有經過法定程序，沒有法院命令，只是因為黃錫富曾經向蔡總統抗議，就擅自限制黃錫富行動自由，是否構成違憲，值得探究。

在古代，皇帝出巡百姓必須迴避。21世紀的民主社會，蔡總統出門，難道也要閒雜人等一律迴避嗎？

彰化警方無論是沒用大腦或是上級交辦，都是「非法」行為。身為執法者，不用大腦，或是盲目遵從上級指示，都是極為可怕之事。警察號稱人民的褓姆，如果行為錯亂，人民的生命安全還有保障嗎？

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