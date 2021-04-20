《泛藍笑了》｜我們都笑了系列

【團結泛藍的使者來了！｜泛藍笑了｜我們都笑了】

近期台灣天災人禍不斷，中部缺水、山野火災、戰機意外、台鐵事故等，都使得人心惶惶。天災不可避免，但是人禍應當避免發生，執政黨是否在面對種種天災人禍有著超前部署的概念？種種跡象顯示民進黨并沒有更加警覺與提防，反而彰顯執政將近五年來的傲慢與怠惰。

去年11月因牛肉麵風波而請辭的行政院前發言人丁怡銘，日前被爆料悄悄重返行政院，擔任有給職顧問。可見民進黨不斷透過其權力調動整合資源，壯大他們的勢力。

面對這樣的情況，國民黨卻只會搞内鬥。經歷兩次大分裂，相繼出走成立新黨派。國民黨應深切反省，為什麼會這樣？這幾年來，國民黨不僅無法整合泛藍，反而齟齬不斷，彼此反目成仇，便宜了綠營。

在此張亞中提出用理念、路線、目標，以及共享權力與利益來促成泛藍大整合與大團結！

「中國國民黨主席參選人張亞中」