含萊劑的美豬開放至今已逾4個月，各界都在問，「進口萊豬到底去哪了？」去哪了？到豬肚子裡去了、到人肚子裡去了！

農委會主委陳吉仲說，進口豬當中有6到7成是做所謂的加工，其餘2到3成才會到市場通路。

漢堡、培根、火腿、熱狗、肉醬…是不是肉製品？當然是！香腸、臘肉、肉乾、肉脯、肉條…是不是加工品？有些包裝上或許會貼出產地、出口國，但普羅大眾在夜市裡吃的肉丸、貢丸、水餃、餛飩、肉包…這些東西呢？你知道用什麼肉做的？還不是唏哩呼嚕吃進肚裡了。

然後呢？店家把吃剩的廚餘倒進餿水桶，幹什麼？餵豬啊！豬吃的廚餘俗稱「ㄆㄨㄣ」，這裡面雜七雜八什麼都有，當然也包括國外進口含萊劑的豬肉啦！台灣豬吃下廚餘，你還能稱牠是純正的台灣豬肉嗎？然後台灣人信心滿滿地去買台灣豬，結果萊劑轉個彎仍吃進台灣人肚子裡。

美國人自己不吃、大陸人不吃、韓國人不吃，政府偏偏進口給老百姓吃，當初說好的要明白標示、會做好檢驗、管制，現在呢？4個月過去，進來2萬公噸，到哪去了？陳吉仲只說做加工去了，誰吃了？誰也不曉得。為什麼政府可以做這種缺德帶冒煙的事？為什麼？

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