20多年前，一位志在總統大位的民進黨政治明星出版《台灣之子》一書，不僅記錄了個人的勵志傳奇，而且誓言當選後「終結黑金」，一時間洛陽紙貴，風頭無二。不料品嘗到最高權力的滋味後，他迅速被「黑金」終結，由「台灣之子」墮落為「台灣之恥」。大約6年前，另一位衝刺總統寶座的民進黨頭面人物推出《英派》一書，同樣圈粉無數，助力其最終夢想成真。然而，歷史驚人地相似，書裡寫得花好稻好，上台後卻是另一番嘴臉。

乍一看，這兩位民進黨籍總統的履歷和性格迥然相異。阿扁出身貧寒，作風草莽，口無遮攔，貪得無厭。小英從小養尊處優，作為學者出身的政治人物言行舉止一貫謹小慎微，本人也以理性、穩健、踏實自居。然而，兩人的共同點是上台前信誓旦旦，當權後就忘了初心。翻開《英派》這本文青味濃厚的書，自我鞭策的「名言警句」俯拾皆是─「如果領導者想的只是權力，改革就會打折扣」「如果政治不能使人民的生活獲得改善，那麼從政又有什麼用？」「廟堂之內的政策制訂者所提供的的政策，真的是民眾切身的感受與需要嗎？」「如果社會力量不足，什麼都由政黨來承擔，到了最後，就是不斷的朝野大戰」…。

蔡英文說得好聽，做得又怎麼樣呢？打著改革的旗號整肅異己，擴張權勢；全面執政後大權獨攬，高高在上，無視民間疾苦；抹黑抹紅對手之惡習難改，一到選舉季節則變本加厲，台灣社會被反復撕裂；更不要說在中美競爭中對美一邊倒，甘當華府抗中馬前卒，不惜置台灣於險境…，如果說小英比阿扁有進步，那大概就是她的「廉潔」了。不過，小英的嫡系連續捲入弊案，侍衛長等親信甚至涉嫌走私，作為長官恐怕難辭其咎。

更令人感到諷刺的是，小英在書中振振有詞地控訴時任總統馬英九，「從他成功連任以來，我卻看到他只想利用職權來取得歷史定位，他無心領導這個國家，他跟老百姓好像活在平行的時空之中，以至於完全聽不到人民正在吶喊。」如今小英也成功連任了，她的表現簡直是一百步笑五十步！午夜夢迴，小英不妨捫心自問：「我有跟老百姓同呼吸，共命運嗎？我有聽到人民的吶喊嗎？」

台鐵40多年來傷亡最慘重的事故、台灣56年來最嚴重的旱災…。最近台灣風不調，雨不順，身為總統的小英既束手無策，也不願意直面百姓疾苦。站在悲痛欲絕的受害者家屬面前，小英只會面無表情照本宣科，間或空喊幾聲改革口號，卻無半點落實與監督。蔡政府及小英本人一再吹噓超前部署，似乎一切盡在掌握，結果台灣人最後還是得看天吃水。小英不但不反省失政，還一個勁兒拜廟祈福，不問蒼生問鬼神。

最令人匪夷所思的是，小英現在最擔心的並不是民怨沸騰，而是臉書觸及率下滑，於是號召民眾加入小英的Line官方賬號，並追蹤她的IG和YouTube頻道，完全把自己當做了網紅。即使有人對PO文提出異議，1450也會馬上出來護駕，小英本人更是對批評者視若無睹。有媒體人的評論一針見血，「似乎人民的傷痛她是完全無感的。因為她已不需再競選連任，再多的民怨奈她何？」

小英第二任期還未滿一年，尋回初心，改弦更張還來得及。否則只能「後人哀之而不鑒之，亦使後人而復哀後人也」。

（作者為大學教師）

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