衛福部跳出來幫太魯閣號的受難者家屬成立捐款帳戶，是一件令人百思不得其解的事，更別提事後善款的分配和使用又引起諸多爭議。而且衛福部和疫情指揮中心現在最棘手的本業，也就是防疫相關的問題，比如每天都還有這麼多持陰性證明入境的境外移入確診案例要怎麼辦？國人施打疫苗什麼時候才能普及？國境什麼時候才能開放等等，都還需要陳時中解答。衛福部這時候就急著把台鐵和交通部的媒體焦點攬過來，陳時中打的是什麼算盤？

想當初民進黨政府2016年上台執政以後，世界衛生組織（WHO）在北京的施壓之下，都沒有再邀請台灣出席每年一度的世界衛生大會（WHA）。所以在2019年5月，連續第3年沒有收到邀請函，並且決定要連續第3年直接殺到世衛大會場外抗議的衛福部長陳時中，在出發前往瑞士日內瓦之前舉辦的記者會上曾說：就算WHO沒有發邀請函給台灣，我們用爬的、用鑽的、用繞的，都要試試看、想辦法進去。這時的陳時中，還沒有因為新冠肺炎疫情而一躍成為國人矚目的阿中部長，但他的這句話就足以表現他的野心和鋒芒。

陳時中很清楚在新冠肺炎的疫情爆發之後，他就是蔡政府最重要的門面，同時也是蔡政府最能轉移焦點的誘餌，和最容易招致攻擊的箭靶。所以他平常面對媒體的應對進退都是步步為營、小心謹慎。例如當時部桃爆發群聚感染，指揮中心原本要求媒體不准公布院名。直到一周後的記者會上，陳時中自己不小心把院名說溜嘴，記者就詢問是不是可以公布院名。但當時陳時中聽到記者提問的第一反應卻是，「你這是陷阱題嗎？」普通人乍聽這個問題，頂多就停頓一下然後否認，不會是陳時中這樣的反應。這是已經在腦海中沙盤推演過，才會反射性用問題去回答問題。這種防衛心理的表現，也證明陳時中不是一個心思簡單的人。

在這次太魯閣號意外發生之後，無論衛福部在事發之後迅速成立的募款專戶，到底是陳時中想要幫忙護主所以主動成立，還是在行政院甚至是總統府直接下達命令之下被動成立的，他都非常成功的轉移了部分的焦點。陳時中始終無法說服民眾的是，衛福部跑出來成立愛心捐款專戶的立場是什麼；更何況這起意外是政府應該全權負責的人禍，而不是不可抗力的天災。儘管衛福部事後澄清是因為詢問民眾眾多，因此順應民意開設專戶，但如果政府部門的行政效率都是這麼高，那交通部改革台鐵改了兩年就不該發生憾事了。

從帶領台灣衝進世衛大會的吉祥物，到最能彰顯政府政績的防疫成果護身符，再到發生政府失能導致的意外時的擋箭牌，陳時中已經是蔡政府不可或缺的「重要人物」。但是疫情還沒結束，衛福部真正該處理的疫情解封，陳部長下一步打算怎麼做？

（作者為口譯工作者）

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