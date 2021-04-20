因台鐵太魯閣號遲未扛起政治責任的交通部長去職案，落得歹戲拖棚之譏。終於，案發18天後林佳龍下台了，但此回交接延宕，卻傳出與民進黨內部鬥爭有關，讓新部長甫上任就已政治包袱滿滿，令人懷疑還有多少心力推動台鐵改革。

受人質疑的還有台鐵局長人事案。懸缺3個多月的台鐵局長人選，在新部長上任後立誓要在1個月內發布，料想是藉此宣示改革台鐵決心，他同時表示將從3位副局長扶正，也讓人質疑過去3個月的等待，根本不是為覓得人才，只是蘇揆將台鐵局長當作資源分配的棋子舉棋未定。

「部長下台、次長升官」同樣落人話柄，兩人既同是政務官，發生事故均負有相同的政治責任，即使林佳龍已下台，但不代表同一行政團隊的其他政務官可以平白得到政治責任豁免。新任部長既然「得位不正」，往後推動施政恐也將「內外交迫」。

而得位不正者豈止王部長一人？前行政院發言人丁怡銘去年底方因誣指牛肉麵業者使用萊牛，事後買牛肉麵道歉竟「打統編」報公帳未果而引咎辭職。對照當時聲稱辭職是「另有規畫」，卻在家過了一個年假，又被蘇揆聘為顧問。原來這「另有規畫」就是趙少康所說的「為了做更大的官」，也讓落選升官的傳奇再添一筆「另類佳話」。

行政院如此視社會觀感如無物的人事安排，主事者就算不是賣官鬻爵，其「威福由己、賞爵由心」的專制作風，已是不分朝野的怨聲載道。只要蘇貞昌還在任一天，如此歪風恐難遏止，這不只是把國事當家事般處理，更是紊亂官箴的作為。不知還有多少個丁怡銘般的人事案要挑戰國人忍耐極限？

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