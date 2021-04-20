日本政府兩年後要把福島核一廠的儲存核廢水稀釋後排入海洋，引發鄰近各國激烈抗議，唯獨蔡政府不敢吭聲，更誇張的是駐日代表謝長廷，竟發布假訊息指台灣也排核廢水，引發「秘雕魚」爭議。如此脫序的「助日代表」，真是夠了！

台灣3座核電廠排放的是反應爐冷卻用水，與日本因福島一廠核災爐心熔毀，排放接觸到爐心的爐水完全不同，爐水放射性強度遠超過台灣排放的冷卻用水。如此基本的核電常識，謝長廷不是無知就是慣性媚日，才會在臉書po文帶風向，指2年後日本的淨化稀釋的標準，有可能比台灣高。

更離譜的是國內核電廠沿海曾出現的秘雕魚，中研院早已調查畸形魚成因，係高水溫所造成，非關核汙染，謝長廷竟可以為了討好日本政府，指稱台灣排核廢水導致秘雕魚。駐外代表公然發布傷害台灣的假訊息，外交部及檢方都應主動究辦。

除了護航福島核廢水，謝長廷還幫日本政府對台施壓，要求開放福島核食，為達目的大玩文字遊戲，辯稱他主張開放的不是核食，而是沒有輻射汙染的食品；這種詭辯如同日本財務大臣麻生太郎脫口「核廢水喝了也不會有事」，氣憤的日本網友要求麻生太郎以身作則先喝，謝長廷是否也該先喝給大家看？

謝長廷媚日誇張行徑罄竹難書，最令人痛心的是無視國家主權。去年日本沖繩縣石垣市議會決議將釣魚台列嶼行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，引發中日台緊張關係，謝竟幫腔「日本更名釣魚台，當年中華民國並未抗議。」種種荒腔走板行徑，助日代表早該下台以謝國人。