這次提案的「會計法第99條之1條文修正草案」（109年2月27日），是直接在100年5月18日修正通過的同一個條文裡面，加上「機要費」這三個字，因為特定個案還在更二審審理中，立法院在這個時候進行審議，難免被質疑是要為特定個案解套。

回顧100年當時修法時的立法理由，主要是認為特別費的報支及核銷程序，數十年來已經形成行政慣例，參與業務相關人員和機關首長或被授權的承辦人員，對特別的處理方式已經產生「信賴」，所以應該給予信賴保護，在95年12月31日以前各機關支用的特別費，一概解除財務責任，不追究行政及民事責任，如果涉及刑事責任，也都不予處罰。事隔將近10年後，這次又提案加上「機要費」，提案說明白話來說，就是認為既然60年代就將「機要費」和「特別費」合併稱為「國務機要費」，顯見「機要費」和「特別費」的「性質相同」，所以應該要給予相同的免責優惠。

但是，「機要費」和「特別費」的性質真的一樣嗎？

如果真的二者性質那麼「顯然」相同，就不會有這麼多學者、專家這麼多年來孜孜不倦地寫文章在說明，事隔這麼多年，還要召開公聽會來討論。所以，「機要費」和「特別費」的性質「顯然」一樣的這種說法，反而「顯然」是不具說服力的！

所謂特別費的性質，向來有「實質補貼說」、「歷史共業說」、「行政慣例說」、「制度陷阱說」等，而100年修法時的立法理由則是採納了行政慣例說。不過從過去的行政函釋見解看來，首長「特別費」應該用於「因公」的招待、送禮物或是應酬的花費，這裡所謂「因公」的公務範圍認定上通常比一般業務範圍寬鬆，所以比較沒有爭議。至於國務機要費的性質，目前仍是眾說紛紜，向來有「特別費、機密費與機要費綜合說」、「機要費與特別費說」、「機要費說」等，尚未有一統江湖的有力見解，更別談要怎麼去定義「過去的」國務機要費，具體內容為何？正確報銷程序為何？

由於「總統府執行國務機要經費作業規定」分別於94年、95年及106年進行修正，有關國務機要經費相關會計憑證及報支程序，均回歸會計法、審計法、政府支出憑證處理要點、內部審核處理準則及國家機密保護法等規定辦理，只要不是人謀不臧，應該不會再發生類似的個案爭議。所以，講白了，不管是100年修法讓「特別費」免責，還是這次110年修法想讓「機要費」一起免責，都是針對95年12月31日以前的個案，畢竟這些個案裡面，也許有些人只是「遵循行政慣例」，並不是每件都有將費用部分挪為私用、犒賞親近屬下，或者將剩餘款項搬運回官邸的情形。

那現在可不可以提案修法把「機要費」一併除罪化？

如同最高法院101年的發回理由所說的，立法者要修法給予「特別費」除罪化優惠，那是屬於立法政策的自由，當時沒有一併把「機要費」除罪化，審判機關沒有擴張解釋也包括「機要費」的空間。換句話說，現在想要提案修法回頭把「機要費」也除罪化，法院也不會有意見，因為那是立法者的自由，且因為犯罪後法律廢止其刑罰，所有個案將一視同仁地至少能獲得「免訴」的判決（也有可能根本無罪）。

個人以為，現在提案要讓「國務機要費」一併除罪化，姑且不論主張「面對歷史說」還是「轉型正義說」有沒有道理，都勢必要犧牲特定案件的「個案正義」，那麼立法者究竟是為了保護什麼對象、價值或利益，才要犧牲這些特定個案的正義？這些特定案件的個案正義究竟值不值得被犧牲？

不是不能修法一併把「國務機要費」除罪化，提案修法的一方，應該有責任說清楚講明白吧！

（作者為律師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※