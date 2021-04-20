美、日兩國領袖17日在峰會後發表《聯合聲明》，強調台海和平穩定的重要性。駐日代表謝長廷18日在接受中央社專訪時指出，台、美、日有必要早日實施聯合演習，否則難以因應台灣發生緊急狀況。

謝長廷說，美、日之間有《安保條約》，平常實施演習，如果日本不實施演習的話，萬一台灣真有問題，日本也沒辦法參與。謝長廷沒有說清楚他所謂的「台、美、日聯合演習」是僅僅限於「防災救難」演習，還是軍事聯合作戰演習。

若是前者，台、美、日三方聯合演習的主旨在防災救難，倒不如邀請大陸參加，因為人道無國界，何況大陸在西太平洋地區實力最為雄厚，又有地利之便，當能發揮最大功效。

倘若謝長廷所謂台、美、日三方聯合演習，主旨在對抗中共在西太平洋，尤其是台海地區的軍事行動，那麼此議恐將為台灣帶來莫大的災難。因為如果台、美、日真的進行聯合軍演，其後果恐怕不堪設想。

首先，聯合軍演必定有行動目標與假想敵。台、美、日聯合演習的假想敵為誰不言而喻。當這位假想敵受到如此赤裸裸的挑釁，會不會做出激烈且非和平的回應，難以預料。

其次，美、日有《安保條約》為依據，可以進行聯合演習。但是台灣與美國及日本都沒有外交關係，如果進行聯合演習，不啻承認台灣的國家地位，且具有外交承認的意涵，這是大陸絕對無法忍受的情況。

美國總統拜登與日本首相菅義偉雖然強調台海和平穩定的重要性，然而，美、日重視台海和平並不是承諾保衛台灣安全，更不等於會在大陸武力犯台時出兵馳援台灣。

如果台、美、日舉行聯合演習，中共軍機恐怕就不是只進入台灣西南防空識別區了。謝長廷是無知，還是想拿台灣人民的安全做賭注？