近年政府投入大量公共建設，如前瞻基礎建設等，區段徵收、市地重劃、國有土地標售等等，不斷地標高土地價格，房價跟隨大量公共政策投資而上漲，除了加劇重點地區的都市化現象，在土地飆漲，開發商缺乏土地，建商也只能把目光轉移到「都市更新」的方式上，再加上都市更新政策利多釋出，危老都更門檻降低，更新案例不斷增加。

從內政部統計資訊，截至109年6月底全國住宅屋齡以介於20~ 40年者最多，占47.7%；另超過40年者占28.9%，較98年底增加18.5個百分點。各縣市屋齡大多集中於20~40(含)年之間，其中基隆市、台中市、台南市及嘉義市之占比逾5成；而屋齡在20年以下占比較高之縣市包括金門縣及新竹縣；另屋齡超過40年占比較高之縣市則有連江縣、澎湖縣、嘉義縣及台東縣。經內政部統計在未來的十年內，半數以上住宅將邁入超高齡，即全台屋齡30年以上房屋佔比將達到70%以上。

再從內政部全國屋齡統計，台北市老屋達七成，桃園最低。109年6月底全國屋齡中位數較98年底之22.7年增加7.2年，接近可以更新的30年，其中台北市增加逾9年高於平均水準，而金門縣、新竹縣與桃園市則較低。依六都屋齡觀察，桃園市屋齡20年以下建物比率34.89%，相對較其他直轄市高，屬新興城市；台北市屋齡超過40年建物比率高達40.39%，相對較其他直轄市高。若進一步觀察屋齡超過30年之建物比率，台北市高達70.58%，高雄市、台南市則約5成，而桃園市及台中市較低，分別為34.17%及38.98%。

從更新計畫抑或危老都更地推動，能否獲得開發者青睞，土地價格與售價為首要因素，從危老計畫受理總數全國1,729件（資料統計至2021年2月28日），台北市占32.33%、新北市占19.95%、台中市占18.45%、台南市占7.23%、高雄占4.74%、桃園占4.34%，六都占全國申請數87.04%，近九成之高。鄉村地區則因無利可圖，而成為建商忽略的貧瘠地帶，但是卻充滿了危險的老舊房舍，高齡者也占絕大部分比例。

城鄉之間的發展與隔閡越來越深，更新政策應當超前部署，推動鄉村地區房舍與環境更新，以因應未來高齡化居住正義的需求，並妥善利用鄉村地區土地及空間較充裕之特性，整合農地資源，發展可以推動鄉村高齡住宅的環境，一方面，可以重建鄉村地區，提供高齡者適居的生活環境，另一方面，可以吸引都市退休居民，重回鄉村，妥善利用周邊農地資源，做一個高齡躬耕養生環境，創造雙贏的局面。

（作者為中國文化大學農學院土地資源學系教授兼系主任、中國土地經濟學會秘書長）

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