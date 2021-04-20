自美國小羅斯福總統以降，就將就職後第1個100天的所謂「蜜月期」，來檢證國家領導人的工作表現。這既是鞭策的動力，也是嚴酷的挑戰。而以美國新冠疫情之嚴重，整體國力之滑落，社會族裔之撕裂，基礎設施之殘舊，經濟動能之遲緩，政敵異見之虎視，競爭強權之挑戰，傳統盟邦之搖晃，拜登總統要有好成績，或難如登天。

雖不至於像「大旱之望雲霓」般的誇張，對於經歷「川普折騰」的亞洲國家而言，自然對拜登總統懷有高度期待；即使面對前所未有之變局，仍希望美國對此區域的外交政策得以相對明朗而有較多的「可預測性」。就此點而言，拜登基本上算是做到了。

美國的印太政策，既是總體國家安全以及外交政策的一環，也是挑戰最為突出的一部。在揚棄川普唯我獨尊的所謂「美國優先」之時，拜登轉以修補、重拾及鞏固盟邦之途徑，冀望一致應對中國大陸崛起之挑戰。

拜登在國安及外交團隊的人事安排上，不但將長期追隨自己的親信放在總綰兵符的位置，也起用柯林頓政府時代即已嶄露頭角的資深行家回朝出任要職，即使不算無縫接軌，也可立即提槍上陣。

估計出菜上桌還需等待一段時間，試著先將套餐的菜譜端出來，給顧客心裡有個準。拜登破天荒地在《國家安全戰略》研擬之時，率先公布《國安戰略暫行方針》，讓國際間之敵友皆得以知曉美國對外政策之總體設計構想，既避免猜測，也防杜誤判。

「自由與開放的印太」無論是發展中的概念，或是實踐中成形的戰略，拜登選擇在既有的美日印澳「四方對話」（QUAD）的設計下，接續川普政府時期的部長級對話，提升至元首層級。

拜登國安團隊針對印太地區的戰法，係先舉行「四方元首視訊峰會」，再派遣國務卿與國防部長前往日本與南韓進行「2＋2會談」，之後才安排中共中央外事委辦公室主任與外交部長赴美會談。此種先盟友、後對手，我到訪、你來談的安排，凸顯層次，亦顯霸道。川普換成了拜登，老美還是老美。

楊潔篪在阿拉斯加會談伊始，演繹習近平「中國已經可以平視這個世界」的氣勢，藉媒體直播場合，講出「中國人不吃這一套」，讓美方對口聽訓，令大陸同胞振奮的場景，絕非中了美國預先設計的圈套，然卻有打醒美國決策菁英之效果。美中雙方的鴿派，還要再忍耐。

拜登在處理對中國大陸和台灣的兩組雙邊關係上，也顯老練。重新修訂《對台交往規範》一箭三鵰：一、挑明無邦交事實，打醒台灣部分因川普而生幻覺的人士；二、把蓬佩奧卸任前完全取消的交往限制部分改回，台灣還要拱手感謝；三、間接諭示北京，拜登遵守美國的「一中政策」堅若磐石。

3位皆來自美國東北州，3位皆曾任聯邦參議員，3位都曾角逐民主黨總統提名，3位好哥兒們──拜登、凱瑞、陶德聯手演出一場許多分鏡的大戲。凱瑞赴大陸，在中美激烈交鋒後，談最能合作之項目。陶德來台灣，在白宮易主後，傳台灣安心之訊號。兩人一位在朝一位在野，名分鮮明，同一天抵達大陸和台灣，真是巧合。

隨陶德來台的兩位前副國務卿，一位是公情私誼的民主黨史坦伯格，一位乃亦師亦友的共和黨阿米塔吉。負責亞洲事務全責的坎貝爾，「沙皇」之名，絕非浪得。

五角大廈的機密版中國政策檢討，還有兩個月才會出爐；俄羅斯與烏克蘭逐漸升高的緊張局勢，難以逆料；美歐撤軍後的阿富汗，將是哪一個帝國的墳場？拜登總統的《國家安全戰略》並不好寫。

上任即將屆滿100天的拜登總統，在印太事務處理上，任用饒富經驗的老江湖操盤，延續美國的霸權思維與手法，展現若干精準也精采的外交操作，但中國已決意平視美國，未來印太霸主誰屬，仍在未定之天。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長）