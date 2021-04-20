林佳龍辭職下台，交通部特地為他舉行部長感恩惜別會，這個惜別會還真是感人、感恩，全場輕歌妙語，歡聲雷動。

林佳龍現場高歌一曲《你是我兄弟》，獻給交通部同仁，還說「千言萬語就是四個字，祝福支持！」接掌的王國材則說，林部長看起來越來越輕鬆，充滿歡笑，他這邊也有首歌叫《囚鳥》，現在開始可能每天都要唱這首歌了。

好笑嗎？老百姓怎麼一點都笑不出來？惜別會從頭到尾都是官場上的送往迎來、加以弦歌不輟，那49條人命呢？在天上注視著你們的49條無辜生命呢？還有最後一刻還踩著煞車的兩位台鐵同仁呢？你們的腦海裡怎麼全忘了他們？他們不是你的革命夥伴？你眼裡只有對部裡同仁的「祝福支持」？

新接任的部長，你不認為你次長任內也有政治責任嗎？你的上台不也是要負起責任、振衰起敝嗎？卻還把自己比喻為「籠中鳥」，認為自己面臨的是一件苦差，有這種心態，台鐵有救才怪！

「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」，看到政府單位舉辦的這場歡送會，老百姓真的笑不出來。

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