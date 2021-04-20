大陸國台辦發言人針對媒體有關《中華民國憲法》的詢問，提及「國民黨發動反人民內戰，敗退台灣島」在台灣掀起波瀾。蔡政府藉機反嗆大陸，藍營不少人聽了內心也不是滋味。換位思考，今年是中共建黨百年，官方在敏感歷史表述上「寧左勿右」不足為奇，何況國台辦的表述談不上「左」，最多是「政治正確」，衍生太多聯想，並沒有必要。

沒有九二共識後衝突浮現

一來，中共自建政以來，所有正史、文件、領導人講話對國共內戰的表述，始終把中華民國政府定位為「反動政權」，此乃中共建政的正當性根基，從未變過。二來，對於《中華民國憲法》，大陸從未承認，但也沒有正面否認或批駁。2014年陸委會主委王郁琦在南京中山陵前公開講「中華民國已經103年了」時，陸方陪同官員全數閃避，至今大陸還是把中華民國視為「兩岸政治分歧」，把《中華民國憲法》稱為「台灣現行規定」，從大陸國台辦最近表述來看，這個定位並未改變。

當然，對於「反動政權」這個定位，台灣主流政黨和民意是不接受的，這裡面就存在兩個邏輯的衝突。在陸方眼中，一個中國是前提，終極統一也是前提，在此之下，中華民國是一個「議題」。在台灣看來，承認中華民國存在的現實才是前提。這兩套邏輯的對撞，自兩岸接觸後就糾纏不休，九二共識只不過擱置了兩個邏輯之間的矛盾，但一旦觸及兩岸政治議題，或者一旦台灣的執政黨不再承認九二共識，這兩個邏輯的衝突自然浮現出來。

說到邏輯，就不得不提及不久前大陸媒體人胡錫進提出的「大邏輯」和「小邏輯」之說。照他的理解，「小邏輯」是台灣內部政黨輪替以及民意鐘擺，「大邏輯」是美中戰略和權力的競合關係。胡錫進認為，以藍營為代表的部分台灣人陷入「小邏輯」之中，所以認為大陸對台強硬會失去台灣民心、讓民進黨得益、讓支持兩岸和平者處於困境之中，但站在北京立場上，「小邏輯」遠遠不如「大邏輯」重要，北京會按照自己的大戰略行事，故對台絕不放棄武力。

換位思考，胡錫進的「大小邏輯論」對台灣人可能刺耳，站在大陸立場，不能說無理。不過，台灣同樣可以引申到大陸應如何看待中華民國及其憲法的問題上。

從北京的立場看中華民國及其憲法，自然是以「中國內戰遺留問題」視之，中華民國政府是一個統治台灣的「地方當局」，這見之於1979年的《告台灣同胞書》，亦見之於往後40多年北京對台政策的各個層面。在兩岸關係上，北京內外有別的「一中三段論」，其實早就否定了中華民國政府「代表中國」的正當性。

兩岸兩個政權的民心之爭

這是中共角度的「小邏輯」，如果站在中華民族、中國歷史乃至華人社會最崇尚的「民心」的視角，1949年前中華民國政府因腐敗、內鬥等種種原因失去民心，這也是中共贏得內戰、建政的原因。必須要承認，中華民國政府遷台後，為反共而實行的白色恐怖確實壓制了台灣人民的自由和人權，但同時也要認知台灣民主化後，無論哪個黨執政，都效忠《中華民國憲法》，台灣無論哪個陣營的支持者，也都基本認同中華民國的憲政制度及其核心價值。

台灣歷經7次總統大選，真正否定、顛覆中華民國憲政體制，或主張另起爐灶成立「台灣國」的人，比例非常低。統派力量仍然存在，但真願意接受中共統治的人也極少。台灣的未來由民心決定，兩岸關係的競爭是民心的競爭，以1949年為歷史分界、以台灣海峽為地理分界，只要雙方人心的競爭沒有結束，兩岸的競爭就沒有結果。

中國歷史5000年，朝代更迭的本質都是人心向背，如果爭取不到人心，窮兵黷武的統治遲早會以失敗收場。站在中華民族的「大邏輯」看中華民國，仍然是中國歷史長河中，兩個政權民心之爭的「現在進行式」。台灣現狀存在的意義就在於爭取民心，實力固然重要，更要靠文明與制度，這也是我們堅持兩岸「心靈契合式融一」的初衷所在。