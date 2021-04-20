行政院長蘇貞昌不尊重立法委員早已不是新聞。從開放萊豬，連民進黨自家立委都坦承，事前行政院根本沒有與執政黨立委溝通，到蘇貞昌面對在野黨質詢時，不時嬉皮笑臉、不時反質詢，甚至倚老賣老，拿自己過去質詢的經歷修理在野黨立委，顯見在蘇貞昌的眼中，立委的功能並不是監督，而是背書。

所謂「上梁不正，下梁歪」，套在甫回鍋擔任行政院有給職顧問的丁怡銘身上，真的再適合也不過了。當初丁怡銘之所以下台，其實不單單只因誣指冠軍牛肉麵使用含萊劑美牛而已，而是包含行政院哏圖小組大剌剌進駐立法院，利用行政資源提供攻擊性哏圖給綠營側翼，對在野黨及人民進行無差別攻擊。要不是冠軍牛肉麵第一時間大動作澄清，國人恐怕都不知道，原來綠營側翼第一時間在網路帶風向的哏圖是來自於行政院之手。行政院輿情小組的作為，已經超越人民道德的底線，丁怡銘才在棄車保帥的聲浪中知所進退。

但顯然丁怡銘之所以道歉，並不是向店家、向人民表示歉意，而是向主子蘇貞昌致歉；而丁怡銘的下台，更不是為自己的錯誤負起政治責任，而是要替主子蘇貞昌阻絕所有在野黨的非難。丁怡銘的所作所為不過是政治上的表忠，而非對自己的錯誤深切檢討。對照今日蘇貞昌再回以行政院有給職顧問給丁怡銘，整個行政團隊充滿分權、家天下的思維可見一斑。

由於丁怡銘先前的道歉、下台，並不是向人民而是向蘇貞昌。因此，此次丁怡銘復出後，立即爆出替蘇貞昌致電嗆聲立法院長游錫堃國會辦公室的新聞，自然也就不足為奇。因為丁怡銘很清楚地知道，蘇貞昌交付行政院顧問一職，並不是看重他的協調或行政能力，而是要丁怡銘認分地當蘇貞昌的東廠錦衣衛，替蘇貞昌把政治上的異己一一剷除。

對照行政院的否認，游錫堃罕見以「憲政機關，就要平等尊重」的重話駁斥，就可以知道游錫堃對此事有多麼憤怒。游錫堃的憤怒並非沒有道理。過去，蘇貞昌尚且以院長的身分輕蔑在野黨立委，但此次丁怡銘不但有樣學樣，竟還越過自己的主子，直接無視同黨籍的立法院院長。丁怡銘此舉，一次踩到游錫堃兩個痛腳：一、以下犯上，丁怡銘不論在黨內或是在行政體系，論資排輩都遠低於游錫堃。蘇貞昌竟派子弟兵羞辱在憲法上與他同位階的游錫堃，顯然蘇就是沒有把立法院長放在眼裡。二、蘇貞昌網軍頭的血滴子，正揮向同黨不同派系的正國會。這恐怕才是引起游錫堃憤怒的主因！

民進黨的網軍，向來是派系內鬥的主力。連向來給人傲慢形象的賴清德都不能倖免地向網軍求饒，更何況是已半退休，為派系平衡而重出江湖的游錫堃？正國會的陳亭妃出面反擊，自然是看到內鬥的警訊。但國人更關心的是，難道善於政治鬥爭，就足以讓丁怡銘有恃無恐？那麼，丁怡銘的肆無忌憚，會不會伸向司法或其他憲政機關？這恐怕不是蘇貞昌三言兩語可以迴避的。

（作者為立法委員國會辦公室主任）