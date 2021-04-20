國防部長邱國正上周向立院國防委員會告假，現在真相大白，原來他是出席一場與美國前參議員陶德訪問團成員之一、前副國務卿阿米塔吉會晤的專案會議。根據邱的說法，會議主題圍繞台海周邊及區域安全，「我們主動提出台海很緊張，彼此有交換意見，美方也覺得較往年嚴峻。」

邱國正還向立委澄清，雙方並未觸及軍售問題，只是單純針對近期印太情勢及台海周邊安全交換意見，並說明國軍應對之道。

不過就在他解釋的同時，外媒突然發出評論，報導美國在台協會3月已告知我方，表示美國國防部安全合作局近期將知會國會有關台灣的M109A6自走炮採購案，還說該決定比川普就任半年後才批准首批軍售案的時程更快，認為新政府的對台政策並未因換人而改變。

很明顯，這是拜登政府展現提升台灣自我防衛能力的積極作為，所以才會在陶德訪問團返美後不久，就有這項重大消息。不過，值得注意的是，這項武器純屬防衛性質，不具跨海攻擊的能力，因此也沒有「逾越紅線」，足證拜登政府在處理台海軍力平衡的微妙思維。

此外，根據國防部公布的最新進度，目前美國對台軍售案均正常執行，僅剩空軍AGM-158遠距攻陸飛彈尚待美方同意，屆時國軍的戰備武裝將大幅提升，能有效嚇阻共軍犯台意圖。

自1979年以來，美方對台政策基調就是強化台灣的防衛能力，至今仍維持一貫的戰略模糊，從未有總統公開承諾會派兵介入兩岸戰事，拜登也是依循此路線來處理台海問題。

拜登與日本首相菅義偉日前發表的《美日聯合聲明》就清楚點明，強調「台海和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題」。換言之，美、日反對大陸以武力威脅台灣，但也希望台海兩岸能重啟對話、化解僵局，更反對台海任一方片面改變兩岸現狀，顯見美、日也認為台灣該努力恢復兩岸溝通機制。

蔡政府應了解，美、日等國的支持有其局限性，更非空白支票，因此誠實面對當前的台海局勢，有效降低敵意，不因彼此不同的政治歧見導致誤判，才是化解台海緊張態勢的最好方式。連菅義偉在記者會都避談涉及台灣的提問，就可知道台海議題的敏感性，蔡政府在感謝美、日支持的同時，是否也會思考自己該如何改善兩岸關係？

大陸已挑明「台灣是其核心利益」，美國也將台灣視為其印太戰略的重要環節，不可能放棄對台灣安全的承諾。夾在兩強之間的台灣，明哲保身之道還是應跳脫強權政治的漩渦。

蔡政府在積極整軍備戰的同時，亦應設法緩和兩岸對峙，不放縱綠營炒作「仇共」的民粹激情，讓大陸沒有對台用武的藉口，進而尋求兩岸恢復和平對話的機會，才能真正達到降低台海衝突的目的。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）