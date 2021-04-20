中國大陸的強勢外交被形容成「戰狼外交」，暗含不講理、蠻橫以及侵犯等負面意思。這裡牽涉到兩個問題：一、事實果真如此嗎？二、如果中國是「戰狼外交」，美國的外交應如何形容？

不用談太久之前，只需要看看過去20年，美國發動了兩場大型的地緣戰爭，阿富汗戰爭的目的是要清除支持賓拉登的塔利班政權，以為死於911事件的美國人報一箭之仇。此事可以理解成捍衛美國的國家安全，保護美國人的利益。可是伊拉克戰爭呢？根本無涉美國安全，美國政府卻編造謊言，用伊拉克擁有大規模毀滅性武器為藉口，派兵攻打伊拉克。由美軍和英軍為主的入侵行動沒有任何國際法的合法性，是赤裸裸的非法侵略戰爭，目的是奪取伊拉克豐富的石油資源，在中亞建立美國霸權。

結果長達8年的伊拉克戰爭造成該國近60萬人民傷亡，後來又有ISIS肆虐，以致於至今仍有300萬以上人民流離失所，生活在飢餓狀態。至於阿富汗，美國在推翻塔利班和擊殺賓垃登後，仍派軍在該國，直到今年才將全部撤軍。問題是，阿富汗並無油源，美國在當地打了20年戰爭，唯一的理由只是展現美國的全球霸權，同時維持虛假的顏面。如果中國的軍事演練和外交部的強硬立場被稱為「戰狼外交」，美國派大軍占領其他國家，毀人家園，奪人資源的侵略戰爭，絕對有資格被稱為「野獸外交」。

儘管如此，美國如此揮霍國力，造成國內經濟萎縮，催生了狂人總統川普，更帶來4年的亂局，深深傷了美國的元氣，才選出協調型的拜登總統。他必須平息美國內部嚴重的分裂，又要對外展現世界首強的地位，然而美國已不是原來的美國，世界也已不是原本的世界。強悍的俄羅斯國力正快速重振，至於近代史中的睡獅中國更徹底醒來。有一種意見說中國應該維持「韜光養晦」政策，或許此議出自善意，卻不符合國際政經權力的自然規律。

歷史上，當一個國家國際貿易達致鼎盛時，應勢而生的便是建立強大的海陸軍以保護其貿易通道；帶領成立國際組織，制訂維持安全的規則，並且懲罰惡意違反破壞秩序者。因此，強勢外交是生產能力與經濟發展強大的必然結果。反之，當經濟實力弱化時，軍事行動也會退縮，外交往往只剩下空洞的聲明。

以俄烏邊境軍事緊張局勢為例，美國口氣越強，俄國軍事動作越大，等到戰爭一觸即發，美國立刻取消原定派軍艦赴黑海的計畫，並由拜登致電普丁總統，以緩和局勢。在日前的《美日聯合聲明》中，儘管只是用「強調台海和平與穩定的重要性」的溫和用語，但北京一定把它當成對分離勢力的公開支持。兩蔣時代堅持一個中國政策，美國即使在台駐軍，也不會被理解成惡意永遠分裂中國，然而現在卻不同了。

北京如果沒有大動作，會被視為在美、日壓力下在主權問題上退讓，從而更鼓勵了分離勢力，這將是難以想像的。因此，可以預期的是，北京一定會加快加大台海軍事壓力，高調宣傳實戰準備，會非常接近戰爭的狀態。我相信，最後美國除了保留口頭的尊嚴並做出實質的退讓外，已難有其他選擇。簡言之，北京的動作必將又快又猛，而且以不容易意料的方式出現。