這些資料他們都不會有的啦，對不對？這些資料我都寫下來了，因為做他太太的人可為他的先生辯護，我是叫做辯護人，我就寫這些事情。我所寫的事是我都曉得的、我經過的、我都去問過的，我都去問過這些人。不過這些人比較有些經驗的，同我講：「哎呀，你就不要管啦，反正沒有用的啦。」他說沒有用。所以我就忙了一大堆事情，忙來忙去，也沒有太替他幫忙什麼。像他這種情況的人，他起初抓進去，當年那個地方起初抓進去的人很多，那時什麼白色恐怖，抓了很多很多人，可是我看到他們說，像李荊蓀這種人應該只要判五年，曉得吧？他們如果按理論走的話，他們不能判他二條一，後來二條一沒判，但他五條一，可是五條一我調查了，人家五條一坐牢最多五年，那你怎麼可以這樣子呢？

還有一點，起訴書說他的文章「星期雜感」裡有兩條，打擊政府威信，為匪宣傳啦，怎麼怎麼的。嘿，我看了他文章裡面，找不到這兩條可以做罪名的。我就把他文章裡面凡是為反共宣傳的，很多，我都寫給他（庭上）。他這麼多反共文章他怎麼為匪宣傳？你搞清楚了沒有啊？我都不要去講它了。

現在時代也不同了，李荊蓀也過世二十年了，我現在覺得，哎，我還是國民黨的人，我一點沒變。我要投票的是馬英九，我還是覺得飲水思源，我們仍是國民黨的人，雖然國民黨這樣子對我們，我覺得她是不得已的，那時可能台灣真有些人潛伏了。那時我們還沒來台灣，但那時台灣已經有共產黨潛伏進來了，我知道。所以他們那些人就是要肅清台灣，但他們其實在神經病，在神經病下做的事過份，害了國民黨，現在還是被污名化，給民進黨打來打去，什麼白色恐怖，怎麼怎麼啦。對不對？那的確有很多很多人，新聞界有很多人受罪。那個時候都是很恐怖的，有人講句話錯了，就不得了，曉得吧？那時荊蓀報館裡面的印刷工人錯一個字，偉大印成偉小，結果就不得了，總編輯也要下台，社長也要換人，就搞成這樣子，一點點的事情他們就覺得不得了，吹毛求疵。唉，我就是說，這都是命運啦，是不是？

這是命運，我們碰到了。我覺得我現在想的很開，不去煩這些事情，不管，我們現在主要的是我們國民黨要執政。我這個人真是什麼事情不曉得，但是我對國家，我只覺得我們中山先生當年革命，的的確確好辛苦，好不容易建立這個民國，搞到（今天）這個樣子。我真的還是個愛國的人，可是我們的孩子們，現在的小孩都沒有這些觀念了，可是我們還是從大陸來的，從小學、初中，就是那個國家的觀念，還是沒辦法，我還是崇拜我們國父。我個人私人的事情不足道，有很多人為國家犧牲的，多少先烈為國家犧牲了，荊蓀他也常講「譬如生了一場大病嘛」。就這樣，什麼事情我們都看穿了，不計較那些是非功過，都不去計較。

我們現在也很好，都不管，我們年紀都大了，也不管這些事。一切事情都要過去的，我們都是小角色，不是什麼了不起的人物，我們也沒什麼貢獻，對不對？算了算了，就這麼樣。

荊蓀這個人，我告訴你，他這個人，人太好了。他在監牢裡面的事情，我講給你聽。有一個朋友，在裡面的人，他得了肺病，肺結核，沒有人肯同他住一個房間，荊蓀說：「我去，我同他住一個房間好了」。他就同他一道住那個房間，那是個肺結核的人。荊蓀出來以後，這個人後來家裡也是不錯的，寄藥給他，補藥啦，完全家裡的接濟，使他的病慢慢也好了。

後來他牢裡出來，常到我們家裡，同荊蓀一道吃個飯，荊蓀經常說這個人就是我們同時在一個牢房間的一個人，他就是得了肺病啊，怎麼怎麼的，我才知道這個事情。你想他那個人，在裡面做很多好事。英文不好的人他就教他們英文，有什麼疑難雜症，或者什麼人吵架，他就做和事佬。他在裡面聲望之高，我告訴你，很好玩的。後來快要出來的時候，他眼睛不好，他一直想要看一個眼科醫生。後來他已到了後面什麼仁愛莊，快出來的那個二年，二年還三年在仁愛莊，我記不得了（二年七個月），我們就申請到他出來可去看個眼科醫生。裡面一定要有個人陪著他出來的，我的孩子開車把他帶出來，可是裡面的人陪了他一道出來。裡面這個人我接觸了以後，那個人很好，陪他出來的人，他說：「哎呀，李先生是德高望重。」嘿嘿，我好笑了，我說他是犯人耶，什麼德高望重啊？

他在裡面大家都很尊重他，把他很看重。他奇怪的很，他這個人做人真是很好，到哪裡都得人家的喜歡，他在報館也是得人家喜歡。所有報館裡面工人全部都喜歡他，他那個聲望超過社長，全部都喜歡他，什麼道理我也搞不清楚。他也不講的。我是從不到他的那個服務的地方去，我也從不打電話。我家裡的事情我弄好，不要煩他，就這樣子。我們各人負責嘛，對不？也不曉得。當別人來講他怎麼怎麼好的時候。不過的確他在我們家裡，他對家人、對我，只有稱讚。我們結婚四十幾年，我們沒吵過架，沒有夫妻不吵架的，我們是他從來沒有講過一句我有什麼不對，哪裡挑剔都沒有。可是孩子他也不管就是了，孩子都是我管，哈…。他因為太忙了，他要上班，他要寫稿，還是要演講啦，還是要什麼…，忙他的事情去了。我家裡的事情全不要他管。我生六個孩子，我都沒有要他抱哪個孩子，把一個尿，從來沒有這個事情，是這樣的。

這個人實在真是好人啊，好人怎麼會去坐牢呢？一坐坐十五年呢？他本來是無期徒刑啊。我後來信教，唉，我祈求一點就是說，他能健康的回家，不要生病在牢裡，為什麼呢？因為如果有這樣重大的傷害的話，對我們家的子女，我是不記仇啦，可是我的子女受不了，對不對？所以他如果健健康康回來的話，我們家人團圓，他們就可以把這件事（放下了）。我是盡量在家裡面不影響我的子女，不要他們記仇，不要他們覺得受到什麼傷害，我就是盡到這個責任。（待續）