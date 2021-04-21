8月27-31日羅店－瀏河的戰鬥

上海方面的日軍這段時間未有太大的動作。在現所在戰線上，除了針對雙方陣地的威力偵察行動外，全線保持平靜。相對的，日軍於8月28日晨沿著羅店－瀏河一線發起攻擊，於羅店－瀏河公路線達成了突破，並向西南推進至公路以西1.5公里處，然後在此被第14師迅速投入的一個旅所拒止。而羅店鎮本身卻早在前一日午後，被日軍完全攻佔。就在日軍持續對羅店方面增加壓力，並將以砲兵為首要的增援部隊向橋頭堡輸送上岸的同時，國軍方面的增援部隊也陸續到達，這些部隊是：

陸軍第57師：該師原在浦東，原防務由第55師所接替，由南市進至大場一帶；

陸軍第6師：以一個旅由大場－劉行一帶，向羅店推進；

陸軍第51師：由太倉向嘉定前進，在嘉定以東一線構築後方陣地並佔領之。

鑒於越來越多的部隊投入戰鬥，指揮體系的重新改組乃是必要的，於是陳誠將執掌全部的長江集團軍，他的指揮部即於蘇州開始運作，數日後該指揮部遷往崑山。從南京下來的顧祝同將軍也在這幾天中抵達，顧確定將出任長江集團軍與上海集團軍的總司令一職，其司令部同樣將於這幾天中，於蘇州編組完畢。

雙方在羅店鎮及其周邊地區爆發了激烈的戰鬥，彼此均蒙受了慘重的損失，日軍於是於8月28日對著羅店－瀏河全線，發動更強大的攻勢，攻擊持續至8月29、30日。其攻勢重點很顯然的是放在羅店一帶，並朝嘉定的方向發展。在戰機的支援下，日軍於該方面的攻擊格外猛烈；各口徑之野戰砲兵已經加入攻擊，戰車也沿著公路投入戰鬥。該次攻擊對位於羅店以南的國軍部隊構成了嚴重的威脅，由於國軍砲兵因懼怕成為日軍戰機的目標而不敢射擊，故無法形成一有效的側翼掩護。陸軍第67師進行了堅強的抵抗，由於日軍作戰在物質方面所享有的巨大優勢，該師蒙受了極重的損失，而必須在29/30日夜間由第51師替換下來，然後經由嘉定後調太倉整補。日軍的攻擊推進至羅店－嘉定公路的中間地帶，然後在此一線上遭到國軍拒止，該線往西北方向延伸，經羅店至瀏河地帶廣正面以南，然後轉向東北。日軍向瀏河以及新涇的攻擊並未成功，蓋此處地形極度不良，且砲兵與戰機的支援也不足。

8月31日－9月4日 張華濱－吳淞－獅子林地段的戰鬥

日軍經由空中偵察所得的結果，使其確信在羅店至嘉定之間，存在有國軍特別緊密之設防良好的防禦網，再加上連日來遭受到的重大損失，於是日軍開始設想，暫停繼續向該方向實施攻擊，並對上海地區的全般作戰計畫進行修正。從8月31日起，日軍的攻勢重點不再放在羅店－瀏河方面，而轉移至吳淞兩側地帶。日軍的企圖很明顯，亦即致力於將兩個不同的橋頭堡聯結為一，並確保上述之橋頭堡與楊樹浦間的陸上聯繫，據以建立起一條連續的戰線，如是攻擊者將獲有更大的行動自由，也使其能夠將預備隊向內陸推進。

基於這個原因，日軍於8月30/31日夜，在強大砲兵支援下，在獅子林一帶發動攻擊，將98師的一個旅往這個方向逐退，在更遠的寶山地區，日軍於31日在寶山及其以南一帶，再次登陸新銳部隊，初期僅為一較輕微的兵力（約一個聯隊），但接下來幾天，則增強為一個旅團的規模。在此期間，在張華濱登陸之敵也獲得了增強。由於日軍在上海方面仍維持著平靜狀態，故現在第87師全師得以從上海集團軍中抽出，向吳淞、寶山之間登陸之敵投入戰鬥。再者，為了要將受到日軍吳淞登陸之影響而彼此混雜在一起的部隊進行重新整理，於是將第88師在此作戰的一部抽出，歸還在虹口的第88師建制。陸軍第6師的一個旅將投入在吳淞至寶山之間地帶，而第61師則於張華濱一帶進行集結。

在上海前線上，現在僅有第88師、第36師的一個旅，以及獨立第20旅。

登陸的日軍在猛烈的艦砲射擊支援下實施攻擊，成功地自長江、黃浦江岸邊向內陸推進數公里距離，在9月的第一天中，日軍得以將張華濱、吳淞/寶山橋頭堡進行了拓寬，於是日軍的這兩個橋頭堡，首度取得了聯繫。

在羅店地區，在9月的頭兩天中，日軍陣地很顯然的在進行重整之中，為了實施重組，日軍在瀏河－羅店現所在之線上，僅留下了微弱的部隊，可能僅只是警戒兵力。其釋放出來的部隊將投入在獅子林西北，並完成了攻擊準備，自9月3日起，日軍自獅子林及其以西地區，發起了向西南、南方的攻擊，其企圖非常明顯，也就是要與寶山登陸之敵建立接觸。9月4日，日軍的攻擊越趨激烈，儘管在此作戰的第98師表現特別卓越，獅子林仍經過極度艱苦的戰鬥之後，為日軍所攻佔。（待續）