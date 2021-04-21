我是福建的一名語文老師。福建台灣，同根同源，在平時的教學中，我十分關注台灣同行的國文教學，也通過各種渠道收集了不少台灣國文的教材、教案、試卷，在平時研究、借鑒，這些材料時常給我眼前一亮之感，因此，我的語文課堂甚至命題方式，都時常因為有新意而受到學生喜歡。我也時常向學生描述台灣國文教育的思路、方法。為此，萌生了走訪一趟海峽對岸的想法。這個想法越來越強烈，最終水到渠成，在2018年的寒假，經過了將近一個月的前期準備——辦理入台證、台灣通行證、預定船票、機票、酒店等，在春節前幾天，我們一家人踏上了期待已久的台灣之旅。

基隆碼頭的義工

我們乘坐夕發朝至的「中遠之星」郵輪，從廈門出發。抵達基隆是2月9日的清晨。這一天的早晨，當我在輪船的甲板上親眼看到遠遠的台灣基隆的碼頭時，激動之情難以言表，就盼著早點下船。我懷著強烈的好奇觀察著離我越來越近只有一步之遙的台灣。

從郵輪下來，登上海關的辦公樓。順著樓梯的台階，一排熱情得體的中年男女早已在等著我們這群旅客。原來是幫下船的乘客提、遞送行李的。這群中年人頭上都包著白毛巾，膚色黝黑，十分健康精神，一邊幫著把我們的行李往上傳，一邊和我們致意歡迎。我們被這種歡迎的方式微微震驚，感到愉悅而感動。我也想起了一位作家朋友在他的台灣遊記裡寫的：「在台灣隨處可見志工的身影，多是退休的老人，或是子女已成人的主婦。他們說，工作的樂趣，就在於被他人所需要、自己對社會有用的感覺。」

在基隆碼頭遇見的義工，讓我在一踏上台灣就強烈感受到了人們對工作的態度，這種態度是讓人羨慕的。無怪乎有人說，在台灣，最美的風景是人。我後來也和同遊的妻子說，你要相信，華人可以文明到什麼程度。

順利通關。按照之前的攻略，我們直接前往九份。叫了一輛黃色的計程車，和司機一路聊天，司機接住了我的一個個好奇的問題，我們也很快就到了九份。

很遺憾，我們沒有在基隆市逗留。我更感興趣的是台灣真實的肌理，比如一間雜貨鋪子、一個菜市場，甚至一片廣告招牌，我更願意無目的地在大街小巷穿行，細細玩味。而我們行程的第一站九份，更像個景點，當然，是值得一去的。妻子帶著三個小朋友仔仔細細地吃小吃、購小紀念品、拍照，心滿意足。

破紙皮火車票

從九份離開，我們到了山下的瑞芳。瑞芳，這是一個好聽復古的名字。我們在這個親切的小鎮購買了台灣大哥大電話卡，800元台幣，7天不限流量；下載了谷歌導航；走進街上的Seven便利店喝飲料、取錢。至此，我終於感覺到自己真真正正開始了台灣之旅。

從瑞芳前往我們此行的第二站：台北。

瑞芳火車站很小，紅磚的門樓很有歷史感，售票廳還沒有一個教室大，火車票是硬紙皮打印的，長方形的，麻將牌大小，和幾十年前我們使用的幾乎一模一樣，拿在手裡，滿滿的懷舊感。接下來，讓我們驚詫的事發生了——不用過安檢！我們就這樣如入無人之境直接登上了月台。火車站月台是舊式樣的，包括那富有年代感的長長的遮雨棚，讓我好像穿越到了瓊瑤阿姨小說裡的民國時代，是的，現在這裡就是民國107年。（《一個大陸語文老師的台灣見聞》之一）（林志武/福州市）