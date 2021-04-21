我漂向北方／家人是否無恙／肩上沉重的行囊／盛滿了惆悵……。

這是大馬歌手黃明志之前在北京旅居時，創作的一首火爆港澳台和東南亞的歌曲，內容寫下許多打工人在外地的生活，以及獨在異鄉為異客、每逢佳節倍思親的心境，每每聽到這首歌，都會讓我有不小迴響，尤其自己也是從台灣北漂遠赴北京的學子。

還記得初來乍到一個陌生的環境，什麼事都需要自己來，為著生活開銷學會精打細算，從生活在父母關照的舒適圈裡跳脫，許多生活小事情開始向你發起挑戰，原本有父母當靠山的環境已經不再，你需要自己學會開口詢問、學會自己找資源解決問題，從依賴性的思鄉情結，想著以前換燈泡和做飯都有家人幫忙打理的生活，到獨立後對家裡的鄉念，自己在上次離家前還有哪裡沒有做得完善、是不是已經做完家裡需要我幫忙的地方。尤其是疫情期間，家人是否安然無恙，真會成為自己最大的念想，父母的健康成為你最惦記之事，頓時體悟到什麼叫父母的健康是孩子最大的財富。

這首由黃明志找王力宏合作的曲子，不知道打動多少異鄉人那思念家鄉的心，據說為讓曲子更貼近普羅大眾離愁的心境，王力宏決定隻身北漂，在北京待四個月有餘，我想獨自北漂三年的我，更適合為這首歌留下自己一些註解。

歌曲開始，黃明志以說唱形式道出各地人北漂的原因，可能是為著三餐養家餬口、可能是練就一身本領卻沒機會展露，各種來到北京的理由不一而足，但總有個促使他們來此的原因。而我北漂的理由是因這裡擁有許多一流的高校，清北復交四所頂尖985大學裡，就有2所在北京，各自位列2020 QS世界大學排名的第16和22。

中間歌詞說到大量打工的人們都跑去燕郊區租房，在自己房裡填寫一張張履歷，希望懷抱的憧憬能夠被人看見，內心是如此期盼奇跡的出現。自己之前外宿時的舍友也是如此，因為蛋黃區房價高，大家盡量找挨著河北的房子租，希望能省下更多房租寄回老家。而現在四通八達的交通網絡線，可以做到巔峰時段的地鐵每2分鐘就出一班車，讓這樣的社會性阻礙越來越小，願意在邊區通勤的打工人也越來越多。

接著王力宏和黃明志一起對唱，王力宏描述打工遊子一天工作的真實心境，可能在外受到委屈，卻要忍著淚、掩著傷，下班抬頭看著斜陽和遠方，想著自己思念的家，模糊的市景讓人感到迷茫，而黃明志則唱出對這些勇敢北漂人篤定的心志表達讚賞，既然扛下夢想就要毅然決然地去闖，卸下自尊和光環，就算敗仗也不投降，南方雖是美麗的家鄉，夢境裡倒映著的幻想，但我要衣錦榮歸、我要光耀門楣。是的，來此打拚的目的不就是為了這遠大抱負嗎？北京城牆再高，也沒有理想的崇高，我要努力拚事業，打出自己的一片江山後，回到台灣光耀父母。

或許很多台灣人想真正當一回北漂者，但又沒有勇氣跨越藩籬，真正瀟灑走一回，覺得大都市車馬喧囂、環境不友善、空氣不好等，深怕自己承受不起隨便一個人銳利的眼光、深怕自己無法適應南北方的差異。但是我想說，這樣的場景哪裡都會有，每個人口大都市意味著機會的同時，挑戰和競爭也是如影隨形，2020年由GaWC所公佈的世界十大城市裡面，北京絕對是實現夢想不錯的選擇，為什麼呢？

第一，大家的交流並沒有太大鴻溝，反而更重要的是自己願不願意敞開胸懷和人接觸。我在北京交了不少朋友，雖是異鄉客，卻很受到北京人的歡迎，而那些與我一樣是異鄉客的朋友，更能體會我隻身在外的不便，所以也會常常找我聊天、約我吃飯，比起待在其他國家打拚的生活，這裡更讓人有貼切感。

第二，現在政府給出許多優惠政策，讓台灣人在陸也能享受同等的醫療和法律權益。出門在外，父母親最關心的就是你的人身安全，沒有一個健康的身體，又怎麼能夠說要實現多大的理想，已經在這裡三年了，實習的公司和學校也都給我納保險，享受的待遇也不會比內地人差，我可以遵循著自由意志去選擇要不要接種疫苗、要不要去捐血，一切的保障都會讓人感到受照顧。

第三，北京是中國四大一線城市之一，擁有的資源也遠勝其他地方，對於人才的需求和照顧也不亞於其他國家。2020年世界500強企業裡，中國佔有133家，首次超過美國的121家，而北京又是全中國佔有最多500強企業最多的地方，足足有55家之多，不怕找不到好的工作崗位，就怕自己不敢嘗試。

第四，北京擁有全國最多的985/211學校，4000萬的人口、大量的人才資源以及教學資源都在這裡，人才就是錢財，人流就是錢流的說法在這裡能夠得到充分的解釋。

第五，北京是中國四大古都之一，擁有3000多年的歷史，春秋時期的燕國首都——薊，就是現在的北京，遼、金、元、明、請等五朝也以北京作為自己的國都。這裡將現代科技和古文化融匯在一起，不但能夠感受中國尊的華美外，也能感受故宮的巍峨，我會在休假之餘，跑去北京各大景點遊歷，有時候還會認識來自各地的朋友，實在是個很有意思的地方。

不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香，靜水造不出好水手，誰都有鄉念和離愁的時候，北漂台北的年輕人，難道就不會對南方有所思念嗎？更何況是偌大的大陸，不要讓自己的擔心成為囚禁自己邁出步伐的理由，希望自己的經歷可以說服還在觀望的你們，收拾行囊、揚帆出發吧！下一站，北京。

（小王子奧特曼/大陸台生）

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