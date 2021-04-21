2021年以降，美國10年期公債殖利率加速上揚，由1月1日的0.91％趨勢上升，3月底一度突破1.74％，儘管隨後微幅回落，至4月19日仍維持在1.60％的水準。近月長天期公債殖利率強勁走升，除了有美國財政部持續擴大債券供給量，但今年以來美債投標倍數偏低，顯示當前債券需求相對疲弱的市場供需結構因素之外，更重要的是，它還潛藏著美國經濟可能朝向良性vs.危險兩種迥異情境與風險。

就正面角度來看，近期公債殖利率明顯拉高，一部分反映各界對美國經濟前景看法更趨向樂觀，另一部分為反映市場通膨預期調升。若未來經濟呈現穩步復甦，且通膨溫和可控，則當前寬鬆貨幣政策轉向機率不高，此乃當前聯準會傾向的良性情境；反之，若未來經濟情勢朝向負面發展，也就是當需求、就業擴張過快引發景氣過熱，同時刺激預期通膨飆升，並通過自我實現（self-fulfilling）導致實際通膨率有失控的可能，聯準會將不得不提前縮表或升息。此時，金融市場便須面臨貨幣政策提早正常化的風險，這便稱為市場擔憂的危險情境。而眼下問題便在於就現有資訊而言，尚無法斷定美國經濟會走向哪一種情境。

若觀察今年以來的高頻數據，當前美國基本面經濟指標，生產、消費及就業數據皆較去年顯著轉佳，如ISM製造業及非製造業指數皆處於擴張區間、零售銷售復甦力道強勁、非農新增就業人數也明顯改善。惟國會預算辦公室（CBO）資料顯示，3月實際失業率自去年疫情高峰的兩位數回落至6％，卻仍高於中性利率下的自然失業率4.47％，並預測美國經濟至2024年前皆具負向產出缺口。

由此來看，當前美國經濟表現一如聯準會所設想，景氣復甦力道仍屬溫和，尚無過熱之虞。聯準會主席鮑爾更直言近期通膨上升，應僅為復甦期及低基期效應影響的短暫現象，使其還不會改變目前的政策立場。

然而，市場看法卻與之背道而馳。考慮到拜登政府甫通過的1.9兆美元紓困法案、宣布推出2.3兆美元基礎建設刺激計畫，於需求、供給面雙管齊下，市場預期經濟復甦力道將持續轉強。其次，4月份美銀美林全球基金經理人調查結果顯示，高於預期的通膨壓力居於最大尾部風險的第二位，超過疫情的不確定性；而做為市場預期通膨指標的未來5年之5年期預期通膨率、5年期平衡通膨率及5年期美元通膨交換利率皆不斷上揚，2月起紛紛回到2018年水準，顯示對經濟過熱的臆測使市場擔憂通膨走高。值得注意的是，近月通膨升溫現象不僅出現在美國，歐洲、日本物價皆出現上行態勢，預料在疫情威脅淡化，全球景氣復甦加速後，各國就業、所得及消費的好轉將使通膨率上升的跡象更為廣泛、明顯。

此外，雖然聯準會再三強調會維持目前寬鬆的貨幣政策不變，但根據聯邦基金利率期貨資料推算，目前金融市場預期聯準會可能將提早於2022年第1季末啟動利率正常化。聯邦公開市場委員會（FOMC）最新公布的點陣圖亦顯示，至2023年前利率中位數雖維持不變，卻已有部分委員開始上調利率意向，且3月25日鮑爾表示美國經濟復甦表現優於預期，並暗示將討論縮減購債規模計畫，在在使市場擔憂的危險情境似已不遠，引發市場動盪。

最後聚焦於台灣，2月消費者物價指數年增率上升至1.37％，為去年1月後最高點，3月則上漲1.26％。由細項分類來看，就連疫情初期受衝擊較大的教養娛樂類與交通及通訊類，也於去年下半年後開始回升，貢獻度於2月首度回到正值，拉抬整體CPI走勢。同時，台灣自去年下半年經濟表現與國際較之相當亮眼，景氣熱度延續至今，2月國發會所發布的景氣對策信號更已達40分的紅燈標準，2、3月出口亦強勢成長。若經濟動能受惠於國際復甦而持續上升，2021年台灣經濟料將出現正向產出缺口，甚至出現過熱風險，在當前物價已略有上行趨勢的情況下，實不應輕忽通膨的潛在風險。

要言之，近期全球各國通膨有回溫跡象，且因全球疫苗施打開展順利，人們也逐漸適應疫後的經濟新常態，使經濟活動將逐漸回歸正常，景氣復甦前景明朗。而近期美債殖利率上升正是反映市場對美國經濟展望樂觀、通膨再起的預期，以及對聯準會貨幣政策走向的憂慮。所幸，綜合美國當前復甦情勢與通膨程度研判，到達經濟過熱及實際通膨增速符合聯準會目標尚需一段時間，短期內升息機率仍低，毋需對此過度擔憂，但仍不能忽視潛在風險。至於台灣，由於不僅股市走向對美國金融市場波動甚為敏感，央行利率政策亦向來尾隨聯準會利率政策進行評估與調整，故考慮台灣景氣熱度已稍有過熱之虞，若通膨率維持上升，各界宜應開始關注央行的態度了。

(工商時報)