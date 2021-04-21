美國說走就走，今日阿富汗，明日台灣？

拜登「摯友」陶德離台前說，拜登政府是值得台灣信賴的政府與朋友，幾乎在同一時間，拜登宣布將於今年911，全面撤出阿富汗，結束長達20年的戰爭。對美國一手扶植的阿富汗政府而言，說走就走的拜登政府，值得信賴嗎？

2.4兆美元，是美國在阿富汗戰爭中的花費，這場漫長的戰爭打了20年。除了2.4兆之外，還必須撫卹在戰爭中退役士兵的醫療費用，每年400億美元，10年4000億，20年8000億，這就是現代戰爭的開支。

這便是為何，從歐巴馬時期美軍就開始撤出阿富汗，川普時期決定全面撤出，並在拜登政府不顧軍方反對的狀況下，訂下今年「911」全軍撤出日期之故。從美國利益的角度來看，這場戰爭除了燒錢，已無意義，美國民眾也不支持，再打10年，塔利班也還會繼續存在。

現代戰爭如此昂貴，即便是GDP21兆的超強，打一個GDP僅190億的貧窮國度，也要搞20年，燒2.4兆美元，最後還不了了之，可見若無堅強理由，沒有國家願意用兵，我們是活在一個打不起仗的時代。

對，關鍵字是「堅強理由」，將眼光投向台海戰爭，中美之間，誰具有不惜一戰的堅強理由，誰就勝出，而答案不言自明。若再顧慮軍費開支，美軍的對手是GDP14兆的中國，地緣上亦無能與北約相提並論的軍事聯盟，所謂「美國出兵保衛台灣」自然就是個假議題。

今日的阿富汗政府，是美國一手扶植的，而且還有邦交，華盛頓至少花了2.4兆玩這一局，最後也是說走就走；相較之下，無邦交的台美關係，根本缺乏「堅強理由」讓美國砸大錢開一個新局。

看美國海外戰爭史，「說走就走」的模式，大抵如此。在台灣做「美國夢」的人，計算機拿出來敲一敲就該醒了，不過，裝睡的人叫不醒。（作者為自由撰稿人）