根據世界銀行日前發布的《全球生產力：趨勢，驅動力和政策》報告，2019年全球製造業增加值排名前10依序為：中國、美國、歐盟、日本、德國、韓國、印度、義大利、法國、英國，中國製造業增加值約3.8兆美元，位居全球首位。

排在第二的美國，其製造業增加值約2.3兆美元，中國大陸製造業規模是美國的1.65倍，多出1.5兆美元，這是新冠肺炎發生前一年的統計數據，如果2020年數據出來，在全球只有大陸GDP是正成長，製造業增加值肯定遠遠拉大包括美國、日本、印度在內其他國家。

上述是製造業方面的表現。但從軍事方面看，2021年美國依然是全球的霸主，中共在後直追，今年編列的預算不敵美國的7054億美元，為2084.7億美元，美國是中國大陸的3.8倍，但許多武器研發上，不少項目被公認是超前的，例如無人機、高超音速載體、中導飛彈等美國已落後是不爭的事實，不過以投入的資金而言，一時三刻，北京軍力要與華盛頓並駕齊驅，恐不容易。

科技方面，中國大陸的5G技術、量子科技、高鐵運輸等遠超美國，是世界龍頭老大，美國在後看著車尾燈，苦苦追趕。太空戰科技，美國仍領先中國，但後發先至，中國大陸力圖追趕，例如美今年2月火星登陸，中國大陸則預計在5、6月登陸，至於登月無人太空船到目前為止，美國、中國都成功把探測器送到月球表面，但早在50多年前，美國成功派出太空人登陸月球。

從經濟、軍事、科技看三者相互關係，經濟是軍事、科技發展的基礎，軍事、科技則是保護經濟這個基礎的重要手段，中美兩國之間的龍鷹之爭，美國企圖要以軍事、科技手段摧毀大陸經濟，但對中國大陸強勁的製造業，美只能發動貿易、科技窒息戰，目前看來效果不彰。

無論如何，兩強相爭不應殃及周邊池魚，地緣上美國要加強軍事圍堵，勿讓台灣有前被利用、後被拋棄之虞；大陸抗美，也無須事事責備中華民國。人類要開拓世界發展空間，畢竟還是要放棄拳頭，這是中美兩大強國應思考的方向。

（作者為自由作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※