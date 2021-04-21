近2個多月以來，英、法、德3國都以行動展現對印太地區的興趣。此一發展不僅顯示這3國受到美國拜登政府的影響，而且表示他們發現此一地區與他們的國家利益日益息息相關。

3國之中，率先表態的是英國。自從脫歐之後，英國在2月時即表示，今後的外交、經貿與戰略中心將東移至印太地區，並增加核彈頭的持有數量，以提升在國際社會的發言地位。

一向採取獨立自主外交的法國，則在3月間主動與「印太戰略」的美國、日本、印度與澳大利亞在孟加拉灣舉行年度「馬拉巴軍演」。法國表示，航母戴高樂號未來將與前述「四方安全對話」的4國海軍進行多項合作。

更令人意外的是，與美國關係尚未完全改善的德國，3月間與日本簽署一份《情報保護法》確保雙方情報合作、分享、敏感設備交流與防止洩密。

德、日兩國並在4月13日舉行外長與防長的2+2視訊會談，雙方不僅同意在印太地區設定規則方面加強合作，德國並同意今夏派遣一艘巡防艦到西太平洋與日本海上自衛隊進行聯合演習。

歐盟理事會19日剛通過《歐盟印太合作戰略決議》，文件雖未直接提到台灣，但歐洲經貿辦事處長高哲夫20日表示，該決議處處為台灣提供機會。縱觀該決議，雖主張與大陸合作，但也強調歐洲不能忽視印太地區違反人權與民主、經貿激烈競爭對歐洲價值、經貿與戰略利益的挑戰與衝擊。

值得注意的是，法國將在明年上半年成為歐盟的輪值主席，而這段期間正是《歐中全面投資協定》能否通過的關鍵時刻。

為何歐洲國家特別是英、法、德決定在印太地區進行更多的參與？首先，歐洲國家原本對亞洲事務興趣不大，德國總理梅克爾甚至鼓吹「歐洲主義」，強調歐洲要發展有別於美國的對華政策。然而，中國近年國勢快速崛起，意圖與美國競爭世界領導權，但在香港、新疆的作為，又不符世人期望，導致歐洲國家由失望而反對。

其次，中國大陸推動「戰狼外交」，不僅對他國使用「言語暴力」（例如外交部發言人趙立堅說「五眼聯盟不要哪一天戳瞎了眼睛」），而且在亞洲威脅到日本、印度、澳大利亞、越南、菲律賓、印尼與台灣，在歐洲開罪捷克、英國、法國與德國。

第三，歐洲國家很重視智慧財產權的保護，他們認為中國所作所為已嚴重違反保護智財權的規範。

2020年10月，俄羅斯總統普丁在問及俄、中是否會結盟時，他答稱：「理論上是可行的」。如今，理論已成為事實，中、俄兩國主導的16國聯盟已於3月具體成形，歐洲的英、法、德別無選擇，只有選邊站，投入印太地區。

反觀我國，在美國、日本、中國大陸與歐洲四大板塊的衝擊之下，雖說要置身事外不易，但至少要記得「是非只為多開口」與「禍福無門，唯人自招」這兩句話。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）