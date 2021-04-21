俄羅斯陳兵烏克蘭東部邊界，明斯克停火協議未見和平曙光，烏東戰火一觸即發，烏東就在戰爭與和平之間拉扯，烏克蘭依舊糾葛在「脫俄入歐」或「脫歐入俄」的矛盾。

烏東地區籠罩在戰爭迷霧中，絕非是孤立的事件，而是俄烏之間地緣政治上的矛盾，以及俄羅斯領土擴張戰略的一部分。普丁圖謀控制烏克蘭的野心，以影武者的角色介入烏東。普丁意圖染指烏克蘭除了地緣經濟利益外，最重要的是通過具體行動，實踐杜金的俄羅斯「歐亞主義」，將所有俄語地區以至前蘇聯領土，重新併入俄羅斯聯邦，藉以抗衡美國霸權與北約東擴。

面對俄羅斯兼併克里米亞半島，西方國家制裁方案各有政治盤算，基輔當局又無力抗衡，俄羅斯與歐美的地緣政治角力已先勝一籌。普丁放話循克里米亞分離主義運動先例，保護烏東俄語區，勢將在烏東地區重演克里米亞的劇本。以保護俄裔之名出兵，將烏克蘭澤倫斯基政府的勢力，局限在第聶伯河以西，造成烏克蘭分裂的事實。美國雖有調派艦艇進入黑海，但仍對普丁投鼠忌器，貿然回擊俄羅斯解放烏東的軍事行動，恐再點燃歐洲戰火。

莫斯科繼兼併克里米亞後，轉而虎視同屬俄語區的盧甘斯克、蘇梅、頓內次克、奧德薩、哈爾科夫等州。俄羅斯重兵壓境，屯兵烏克蘭邊界，東部城鎮的俄裔在克里米亞公投鼓舞下起而效尤，主張公投脫烏，擺脫基輔中央政府，甚至演變成暴動，成為普丁揮軍侵烏的藉口。頓內次克等城市的占領行動只是前奏，接下來俄語人口多數的城市，都有可能如法泡製。

俄羅斯支援烏東叛軍攻擊馬里烏坡，則有更深層的戰略考量。莫斯科要防衛克里米亞，就必須利用口袋戰術，藉由叛軍的攻擊力道與基輔當局周旋。莫斯科已做好隨時發動全面攻擊，進占烏東地區的準備。除非美國和歐洲盟國採取更果斷的軍事行動，否則，頓內次克與盧甘斯克將漸次依循克里米亞模式脫離烏克蘭。

普丁對烏克蘭的短程目標採取兩手策略模式，一方面要求雙方協議停火，卻又支持分離主義運動反亂，以確保能完全控制頓內次克、盧甘斯克兩個省；中程目標則是經由扎波羅熱和赫爾松省，控制頓、盧兩省的哈爾科夫，建立連通馬里烏波爾到克里米亞半島的「大陸橋」；長程目標則指向莫爾達瓦，通過奧德薩挺進到德涅斯特，最終建立「新俄羅斯」。一旦達成這3個目標，烏克蘭只剩下重返俄羅斯聯邦政治版圖的選項。

普丁的野心未減，持續增兵烏東邊界、烏東分離主義武裝力量煽風點火、烏克蘭未納入北約集體安全機制、以及美國軍力鞭長莫及，烏東戰火紛飛下，烏克蘭國土難以完整。烏克蘭的戰爭與和平，以及弱國的命運取決於大國政治角力的戲碼不斷在歷史重演。

（作者為國立高雄科技大學兼任助理教授）