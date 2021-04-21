宣布重返《巴黎協定》3個月後，美國總統拜登將在22日邀請40國領袖參與線上氣候峰會，試圖展現美國領導全球對抗氣候變遷問題的決心。據悉，拜登或將藉此峰會公布新的減排目標，並承諾提供資金協助貧窮國家因應氣候變遷。

所謂氣候變遷是指大氣和海洋中，包括二氧化碳、甲烷、水蒸氣、氧化亞氮等在內的溫室氣體過多，太陽照射產生的熱量，悶在地球這個大悶燒鍋裡，導致溫度持續升高，引發熱浪、乾旱、暴雨、暴雪等各種極端天氣。

造成氣候變遷的原因很複雜，不過，過去1個世紀以來，大量燃燒化石燃料，如煤炭和石油，造成大氣中的二氧化碳濃度增加應是主因。此外，後進開發國家的林地大幅度遭到開墾、拓展農業和工業發展，也使得溫室氣體濃度越來越高。因此，要想有效控制地球溫度持續升高，降低二氧化碳的排放成了首要之務。

2015年聯合國通過的《巴黎協定》，各國同意在本世紀末以前，控制地球升溫於攝氏2度以內。2018年聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）進一步建議，將地球升溫控制在攝氏1.5度之內，2050年達到淨零碳排（碳中和）。

事實上，《巴黎協定》並不能遏止世界各國的說一套、做一套，蹉跎數年，氣候變遷早已成了氣候危機。而此番由美國主導的氣候峰會，成功的機率也微乎其微。

其一，美國人均碳排放量位居全球第一。《巴黎協定》說退就退，說進就進，反覆無常，美國在減排和發展再生能源方面迄今並無積極表現和貢獻，連國務卿布林肯都自承落後大陸甚多。試想，減排和再生能源的後段班，不能以身作則，如何能號召全球攜手減排？

其二，造成溫室效應、氣候變遷的最重要原因就是大量燃燒使用化石燃料。過去1世紀來，美國汽車工業、原油政治與其全球霸權，密不可分。減少石油消費、減排、發展清潔能源、再生能源，都會傷及石油及汽車企業的既得利益，拜登的解方何在？至於溫室效應的另一個凶手─甲烷的最大排放來源是牛隻。美國是養牛大國，如何自了？又如何說服其他養牛大國、以及牛隻外銷占貿易大宗的國家？

其三，拜登上台後頻頻聯絡盟邦，試圖圍堵中國，進行長期戰略競爭，另一方面，又欲藉此次氣候峰會，拉攏中國合作。暗藏中美爭霸議題的氣候峰會尚未召開，與會最重要的兩國，芥蒂已存，如何能同心協力應對氣候變遷？

其四，降緩氣候變遷，涉及「富國與窮國」、「已開發與未開發國家」的爭議。解決之道靠的是王道，不是霸道。與其承諾提供資金協助貧窮國家因應氣候變遷，不如採取實際行動，裁軍、撤軍，停止與虛幻的假想敵競逐世界霸權。畢竟，全球合作共同解決氣候變遷問題，需要的是一個和平的大環境。否則，氣候峰會即使能達成聯合聲明，也不過就是紙上談兵。

（作者為資深媒體人）